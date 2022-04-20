Найкращий нокаутер світу. Залізний Майк знайшов суперника Усику

Вайлдеру по силам нокаутувати Усика / Фото: REUTERS
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон запропонував організувати поєдинок двох різнопланових супертяжів – панчера Деонтея Вайлдера та рухливого Олександра Усика. Мабуть, Залізний Майк шукає гідних суперників для українського чемпіона після новин про завершенні кар'єри Тайсона Ф'юрі.
"Я вважаю, Деонтею Вайлдеру слід побитися з Усиком. Вайлдер буде агресивним, намагаючись нокаутувати його.
Мати потужний удар – це як володіти ядерною зброєю. Але в цьому немає жодної військової цінності, якщо ти не потрапиш по цілі. По Усику дуже складно потрапити", – цитує Майка Тайсона fightnews.info.
Зазначимо, що Бронзовий бомбардувальник вважається одним із найкращих панчерів у світі. За свою професійну кар'єру 36-річний боксер здобув 42 перемоги, з яких 41 – нокаутом.
Зараз Деонтей Вайлдер зазнав двох поразок від Тайсона Ф'юрі. Подейкують, що Бронзовий бомбардувальник може більше не повернутися на ринг.
Нагадаємо, що 23 квітня відбудеться суперпоєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ділліаном Вайтом.