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Краще б не згадував Джоковича. Медведєва освистали в Австралії

Сергій Шаховець
26 січня, 17:46
Вболівальники на Відкритому чемпіонаті Австралії хочуть якнайшвидше забути першу ракетку світу Новака Джоковича, якого депортували із Зеленого континенту

Медведєва освистала публіка за згадку про Джоковича / Фото: Колаж: Сьогодні

Російський тенісист Данило Медведєв у чвертьфіналі Australian Open переміг Фелікса Оже-Альясіма з Канади. Протистояння тривало 4 години 42 хвилини та закінчилося з рахунком 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 на користь Медведєва.

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Після нелегкої перемоги росіянин дав інтерв'ю на корті, згадавши головного антивакцинатора планети Новака Джоковича. Публіка на трибунах відреагувала свистом на полум'яну промову росіянина.

"Не знаю, чи правильно зараз подумають люди, але я подумав – а що зараз зробив би Новак?"

Це те, що пройшло через мою свідомість. Новак – великий чемпіон, так само як Рафа та Роджер", – сказав Медведєв.

Нагадаємо, чинний чемпіон Australian Open Джокович був депортований із Австралії через порушення карантинних правил. До речі, у минулорічному фіналі серб обіграв саме Медведєва – 7:5, 6:2, 6:2.

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Додамо, що Australian Open триватиме до 30 січня.