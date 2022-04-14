Луческу проти своєї колишньої команди. Пряма відеотрансляція матчу Динамо – Галатасарай

Динамо vs Галатасарай. Початок матчу – 17:00 / Фото: Колаж: Сьогодні, Официальный сайт ФК "Динамо"

У четвер, 12 квітня, Динамо зіграє другий благодійний матч у рамках туру "Match for peace". "Біло-сині" вийдуть на поле проти Галатасараю.

Поєдинок відбудеться у Стамбулі на стадіоні Nef Stadium. Початок – о 17:00 за Києвом. На нашому сайті пройде пряма відеотрансляція матчу.

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Київське Динамо зіграє проти колишньої команди Луческу – турецького Галатасараю. З 2000 до 2002 румунський фахівець очолював "левів". За короткий період перебування в клубі Луческу зумів здобути два трофеї – чемпіонство (2001/02) та Суперкубок УЄФА (2000).

Зараз команда переживає не найкращі часи. У чемпіонаті Туреччини Галатасарай йде на 14-му місці з 20 учасників.

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У складі команди є низка відомих футболістів. Серед них 35-річний Арда Туран, форвард Бафетімбі Гоміс, який провів найкращі роки кар'єри в Ліоні, вінгер Райан Бабель, який об'їздив пів-Європи, півзахисник Соф'ян Фегулі, який зробив собі ім'я у Валенсії.

Тренує Галатасарай іспанський фахівець Доменек Торрен.

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Всі отримані від матчу кошти будуть відправлені на рахунок Міністерства соціальної політики для вирішення гуманітарних проблем через військову агресію Росії.

Нагадаємо, у першому матчі благодійного турне кияни обіграли Легію з рахунком 3:1. У складі киян забитими голами відзначилися Віталій Буяльський та Артем Бєсєдін (дубль).

Дивіться найяскравіші моменти матчу Динамо – Легія