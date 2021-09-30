Луческу пояснив, чому Динамо так крупно програло Баварії

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

За словами головного тренера Динамо Мірчі Луческу, Баварія виявилася занадто сильним суперником для киян, які, до того ж, допомогли їй своїми власними помилками.

Крім того, Луческу поставив під сумнів правомірність пенальті на користь суперників, з якого почався розгром чемпіонів України в Мюнхені 0:5.

"Результат 0:5 відображає те, що відбувалося на футбольному полі. Ще до гри я казав, що Баварія – головний претендент на перемогу в Лізі чемпіонів. Ми знали, що не можна грати на атаку з таким суперником, адже ця команда вміло використовує вільні зони за рахунок вертикальних передач та індивідуальних дій. Це засвідчили події другого тайму, коли ми пішли відіграватися. Можна сказати, що три або навіть чотири пропущені голи стали наслідком наших помилок, коли ми виходили з оборони і далеко відпускали м'яч, а Баварія ловила нас на контратаках", – наводить слова Мірчі Луческу dynamo.kiev.ua.

Реклама

"До першого гола ми грали добре, нам вдавалося стримувати натиск суперника. У Баварії майже не було моментів. Але пенальті і пропущений гол змінили ситуацію на полі. Мені потрібно подивитися цей момент. Хлопці в роздягальні казали, що там був фол на Сидорчуку – його штовхнули і внаслідок цього він зіграв рукою"

"Після пенальті ми втратили впевненість і легко пропустили, коли Андрієвський занадто далеко відпустив м'яч. Суперник запресингував нас і одним пасом вивів Левандовського на ворота. Найвірогідніше, це сталося через нашу невпевненість і страх помилитися"

Реклама

"Ми намагалися виходити в атаку і після пропущених м'ячів, контратакували, у нас було кілька хороших моментів. Але ми часто втрачали м'яч при останньому пасі. Ми неправильно думали, неправильно грали, тому не змогли забити. Виходячи вперед, залишали позаду вільні зони, чим суперник вміло скористався у другому таймі. А гол Сане з гострого кута ще раз довів високий рівень не тільки цього гравця, а й усіх футболістів Баварії"

"Баварія – занадто сильний суперник для нас. Але я не думаю, що в інших матчах вони так само ризикуватимуть, як сьогодні. Мюнхенці кілька разів залишали своїх захисників віч-на-віч із нашими нападниками. Але ми не змогли скористатися цими моментами. Повторюся, на мою думку, Баварія – кандидат номер один на виграш Ліги чемпіонів", – підсумував головний тренер Динамо

Відзначимо, що в наступних матчах ЛЧ, 20 жовтня на "Камп Ноу" і 2 листопада в Києві, Динамо зіграє з Барселоною, яка напередодні розгромно програла в Лісабоні Бенфіці 0:3.