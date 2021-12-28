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Луческу звинуватив журналістів у проплачених статтях

Андрій Трофімов
28 грудня, 11:49
Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу обрушився з гучними звинуваченнями на адресу провідного румунського видання

Тренер Динамо Мірча Луческу / Фото: Reuters

76-річний наставник київського Динамо Мірча Луческу, якого визнали тренером року в Румунії за версією GSP, звинуватив це видання у тому, що воно отримувало гроші за критику його сина Развана, нинішнього коуча грецької команди ПАОК.

"Коли Разван був головним тренером збірної Румунії, то GSP написала на першій шпальті, що "залишилося кілька днів, перш ніж ми позбудемося його". У Развана така сама позиція, як і в мене: ніколи більше він не тренуватиме збірну після того, що з ним тоді сталося".

"У GSP тоді писали: "Ми більше не хочемо підтримувати цю збірну". Звідки це взялося? Хтось заплатив, щоб так написали", – заявив Мірча Луческу.

Резван і Мірча Луческу

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Нагадаємо, у Мірчі Луческу продовжується війна з ультрас київського Динамо, котрі закликали румунського фахівця виїхати до Бухаресту і не повертатися.

Утім, керівництво Динамо, задоволене роботою Луческу, на протести ультрас уваги не звертає – перед початком сезону із Мірчею було продовжено контракт до літа 2023-го.