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Ловив свою душу під канатами: моторошний нокаут на Новий рік (відео)

Андрій Трофімов
1 січня, 22:00
В Африці зміна року на календарі відзначилася страшним нокаутом у двобої двох нігерійських боксерів

Адеємі нокаутував Амосу / Фото: YouTube

У рамках вечора боксу в нігерійському Лагосі місцевий боксер Тунде Сегун Адеємі на прізвисько Війна здолав свого співвітчизника Вільямса Амосу, відомого на прізвисько Какі.

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Жахливий нокаут стався за 25 секунд до кінця першого раунду, коли Адеємі вимкнув Амосу ударом правою. Повалений нігерієць, упавши під канати, підняв свою праву руку.

"Наче учень, який бажає дати відповідь на запитання вчителя", – написав із цього приводу один із уболівальників у соцмережах.

"Радше, цією рукою він намагався зловити свою душу, що відлітала на небеса", – цинічно висловився інший фанат африканського боксу.

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Зазначимо, що для 23-річного Адеємі ця перемога стала першою на профі-рингу у двох боях після нічиєї у дебюті.

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Нокаутований Амосу, своєю чергою, вперше у своїй профі-кар'єрі програв. До цього 26-річний боєць мав одну перемогу.