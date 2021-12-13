Ломаченка славить російський садист

Ковальов назвав бокс Ломаченка ідеальним / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі росіянин Сергій Ковальов, який перебував серед глядачів бою Василь Ломаченко – Річард Коммі у Нью-Йорку, оспівує українця після його перемоги над Термінатором із Гани.

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Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

"Дуже хороший виступ Ломаченка, ідеальний. Чи готовий він до Камбососа? Він готовий до будь-якого суперника. Ломаченко – найкращий у легкій вазі і навіть у вищому дивізіоні", – сказав Ковальов каналу AB BOXING NEWS

Нагадаємо, перемігши одностайним рішенням суддів Коммі, Ломаченко став неофіційним претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом. Але треба ще, щоб сам австралієць погодився побитися з Василем.

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Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Щодо захопленого Василем Ломаченком Сергія Ковальова, то росіянин ніяк не може повернутися в ринг після того, як два роки тому програв нокаутом Саулю Альваресу. Виною тому провалені допінг-тести.

/ Фото: Reuters

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Та й не до боксу було останнім часом Ковальову, який набув у США "слави" справжнього садиста. У жовтні 2020 року росіянина було засуджено в Каліфорнії на три роки умовно за побиття американки, яка відмовила йому в сексі. Це коштувало їй струсу мозку, зламаного носа та зсуву шийного диска.