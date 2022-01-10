Ломаченко став ізгоєм. Українця всі ігнорують

Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко поскаржився, що ніхто не хоче битися з ним.

"Прямо зараз ніхто не хоче підписувати контракт на бій зі мною", – заявив Ломаченко.

Свій останній бій Ломаченко провів у грудні, коли переміг представника Гани Річарда Коммі.

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Усього на профі-рингу у Ломаченка 16 перемог (11 нокаутом) та 2 поразки. Його мета – стати абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

І здавалося, вона близька. Власник чотирьох поясів Джордж Камбосос мав намір провести захист своїх титулів проти Ломаченка. Але потім вирішив вибрати собі в опоненти нехай і непереможного бійця, але порівняно з Васею менш небезпечним для себе Девіна Хейні.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, австралієць Джордж Камбосос став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі, перемігши у листопаді одностайним рішенням суддів Теофімо Лопеса.