3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Ломаченко проти абсолютного чемпіона. Арум сподівається організувати мегафайт

Сергій Шаховець
3 червня, 10:25
Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум пообіцяв організувати поєдинок Василя Ломаченка з переможцем пари Камбосос – Хейні

Боб Арум та Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

5 червня у Сіднеї відбудеться бій абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа та американця Девіна Хейні. Раніше фаворитом на зустріч із австралійцем був саме український боксер.

Проте Ломаченко вирішив призупинити кар'єру через військову агресію Росії. Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах прибув на Батьківщину та вступив у тероборону Білгород-Дністровського.

Реклама

Тим не менш промоутер українця Боб Арум не втрачає надії організувати суперпоєдинок Хай-тека з переможцем битви у Сіднеї.

"Так, однозначно. Тим більше, що Ломаченко для мене – золотий стандарт легкої ваги. На жаль, зараз він в Україні, бореться за свою країну. Ми не змогли вивезти його звідти, але сподіваюся, що нам це вдасться. Я б хотів, щоб Ломаченко побився з одним із цих хлопців – з Хейні чи Камбососом.

Місто, в якому він живе, знаходиться за десять кілометрів від Одеси. Його місто не було особливо обстріляне, але Ломаченко перебуває там і робить свій внесок у захист країни від російської агресії", – сказав Арум в інтерв'ю Boxing News 24/7.

Ломаченко і Боб Арум (праворуч) / Фото: AFP

Президент Top Rank Тодд Дю Беф закликав Ломаченко визначитися щодо своїх подальших планів після бою між Камбососом та Хейні.

Реклама

Василю Ломаченку доведеться обирати між боксерською кар'єрою та службою у теробороні

Раніше батько Камбососа назвав можливу дату бою з Ломаченком. Джим Камбосос вважає, що цілком реально організувати поєдинок до кінця 2022 року.