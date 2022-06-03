Ломаченко проти абсолютного чемпіона. Арум сподівається організувати мегафайт

Боб Арум та Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

5 червня у Сіднеї відбудеться бій абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Джорджа Камбососа та американця Девіна Хейні. Раніше фаворитом на зустріч із австралійцем був саме український боксер.

Проте Ломаченко вирішив призупинити кар'єру через військову агресію Росії. Ексчемпіон світу у трьох дивізіонах прибув на Батьківщину та вступив у тероборону Білгород-Дністровського.

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Тим не менш промоутер українця Боб Арум не втрачає надії організувати суперпоєдинок Хай-тека з переможцем битви у Сіднеї.

"Так, однозначно. Тим більше, що Ломаченко для мене – золотий стандарт легкої ваги. На жаль, зараз він в Україні, бореться за свою країну. Ми не змогли вивезти його звідти, але сподіваюся, що нам це вдасться. Я б хотів, щоб Ломаченко побився з одним із цих хлопців – з Хейні чи Камбососом. Місто, в якому він живе, знаходиться за десять кілометрів від Одеси. Його місто не було особливо обстріляне, але Ломаченко перебуває там і робить свій внесок у захист країни від російської агресії", – сказав Арум в інтерв'ю Boxing News 24/7.

Ломаченко і Боб Арум (праворуч) / Фото: AFP

Президент Top Rank Тодд Дю Беф закликав Ломаченко визначитися щодо своїх подальших планів після бою між Камбососом та Хейні.

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Василю Ломаченку доведеться обирати між боксерською кар'єрою та службою у теробороні

Раніше батько Камбососа назвав можливу дату бою з Ломаченком. Джим Камбосос вважає, що цілком реально організувати поєдинок до кінця 2022 року.