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Ломаченко перервав обітницю мовчання заради свята

Сергій Шаховець
17 квітня, 20:38
Український боксер Василь Ломаченко привітав у соціальній мережі своїх підписників з Вербною неділею

Василь Ломаченко / Фото: AFP

Ексчемпіон світу у трьох вагових дивізіонах Василь Ломаченко у перші дні війни вступив у тероборону Білгород-Дністровського.

З початку воєнних дій український спортсмен рідко радує публікаціями своїх підписників. Але на честь релігійного свята Василь перервав обітницю мовчання.

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Відомий боксер привітав своїх фоловерів у Instagram з Вербною неділею – християнським святом, що передує Великодню.

Спеціально для свята Ломаченко підготував цитату Іоанна Златоуста та побажав усім миру.

"Переконаємо себе, що хоча б ми тисячі разів вживали старання, ми ніколи не зможемо творити добрих справ, якщо не будемо користуватися допомогою зверху. СВТ. Іоанн Златоуст.
Зі святом! Миру всім", – написав Ломаченко.

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Раніше український боксер потрапив у скандал після публікації п'ятихвилинної проповіді священика, де просив "помилувати нас грішних". На спортсмена накинулися з критикою у коментарях за його прихильність до церкви Московського патріархату.

Василь Ломаченко опублікував проповідь після двох тижнів війни / Фото: Колаж: Сьогодні