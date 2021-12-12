Ломаченко святкував перемогу не з прапором України: реакція Мережі

Ломаченко святкував перемогу не з прапором України / Фото: Getty Images, AFP

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів. Одразу після оголошення вердикту українець почав відзначати перемогу прямо в рингу.

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Проте боксер укутався не національним прапором, як це роблять багато боксерів, у тому числі і його кум Олександр Усик. Більш того, Усик бив Джошуа в патріотичних рукавичках.

Олександр Усик танцює гопак після перемоги над Джошуа / Фото: REUTERS

На плечах у Ломаченка красувався прапор Аккермана (Білгород-Дністровський) – його рідного міста.

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Ломаченко з прапором Білгород-Дністровська. Фото: Getty Images

Ломаченко з прапором Білгород-Дністровська. Фото: Getty Images

Цікаво, що раніше Ломаченко регулярно виходив на ринг із українським прапором.

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Але віднедавна обмежується лише червоно-жовтим прапором. Так само було після перемоги над Масаєсі Накатані і в програшному бою Теофімо Лопесу.

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