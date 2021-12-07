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Ломаченко переглянув бій із Лопесом в особливому форматі та виніс вирок

Олег Люлька
7 грудня, 10:25
Табір українського боксера вважає, що Васю пограбували судді – поєдинок проти Теофімо Лопеса Ломаченко не програв

Ломаченко - Лопес / Фото: Getty Images

Перед поєдинком із Річардом Коммі 11 грудня Василь Ломаченко повернувся до бою річної давнини проти Теофімо Лопеса, у якому програв одностайним рішенням суддів.

Українець заявив, що переглянув той поєдинок в особливому форматі – "в уповільненому повторі" – і дійшов висновку, що судді вчинили з ним несправедливо.

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"Я не відчуваю, що програв бій з Лопесом. Ні, я так не вважаю. Я дивився цей бій в уповільненому повторі – це була нічия", – сказав Василь Ломаченко у фільмі RELENTLESS: Ломаченко.

Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Менеджер українського боксера Егіс Клімас висловився ще жорсткіше – Васю тоді "пограбували".

"Чи видав Лома свій найкращий виступ у бою з Лопесом? Ні. Але чи програв він у тому поєдинку? Теж ні. Щонайменше в тому бою була нічия. Того вечора зірки не зійшлися для Ломаченка. Які були мої відчуття? Кепське відчуття, коли твій боєць програє поєдинок. Навіть не програє, а його грабують", – зазначив Егіс Клімас.

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Зауважимо, що напередодні бою з Річардом Коммі Васю попередив промоутер Олександра Усика – Ломаченко може програти нокаутом

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images