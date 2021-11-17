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Ломаченко – Коммі: африканець розкрив план на бій із Васею

Олег Люлька
17 листопада, 11:16
11 грудня у Нью-Йорку на Василя Ломаченка чекає перший у його профі-кар'єрі суперник з Африки – Річард Коммі на прізвисько Термінатор проти українця буде битися з розумом

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images, Instagram

До бою Ломаченко – Коммі, переможець якого стане претендентом на чемпіонський поєдинок 2022-го, залишається три тижні.

11 грудня вони поб'ються на рингу знаменитої арени "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

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Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

"Чи влаштую я йому рубку? Я боксуватиму в тому стилі, за яким я відомий людям".

"Я маю виступити з розумом, не форсувати ситуацію і робити те, що мені скажуть у кутку. Якщо все відбуватиметься правильно, я точно виграю у Ломаченка", – заявив 34-річний уродженець Гани Річард Коммі каналу Гарета Девіса

При цьому Коммі має намір використати моменти з минулорічного поєдинку Теофімо Лопес – Василь Ломаченко, який завершився поразкою українця.

"Лопес чинив на Ломаченка тиск, не дозволивши йому робити те, що хотів українець. Це одна з тих речей, з яких маю отримати вигоду і я", – зазначив Коммі.

Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

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У майбутньому поєдинку аналітики букмекерських контор віддають перевагу Васі. На перемогу Ломаченка встановлено коефіцієнт 1.15 на перемогу Коммі – 5.50, на нічию – 29.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність відсумків бою така:

  • виграш Ломаченка – 80%
  • виграш Коммі – 17%
  • нічия – 3%

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Гарантований гонорар Василя Ломаченка за бій із Річардом Коммі 11 грудня становитиме 750 000 доларів, але може зрости до $2 млн.

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Коммі у своєму попередньому бою у лютому 2021-го нокаутував домініканця Марінеса.

Ломаченко ж у червні відправив у нокаут японця Масайоші Накатані.