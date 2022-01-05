Ломаченко та Усик – не найкрутіше: ТОП-10 боїв 2022 року

Василь Ломаченко, Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Бій за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі посів другу сходинку в рейтингу найочікуваніших поєдинків 2022 року від talkSport.

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

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Бійка Василь Ломаченко vs Джордж Камбососос за титул короля легкого дивізіону – на четвертій позиції.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Вершина ж списку дісталася потенційному поєдинку між лідерами та чемпіонами напівсередньої ваги – непереможними американцями Кроуфордом та Спенсом.

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ТОП-10 БОЇВ 2022 РОКУ

1. Теренс Кроуфорд – Еррол Спенс

2. Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі

3. Сауль Альварес – Артур Бетербієв

4. Василь Ломаченко – Джордж Камбосос

5. Кеті Тейлор – Аманда Серрано

6. Девін Хейні – Джервонта Девіс

7. Джош Тейлор – Теофімо Лопес

8. Наоя Інуе – Стівен Фултон

9. Геннадій Головкін – Кріс Юбенк-молодший

10. Ентоні Джошуа – Деонтей Вайлдер

Зазначимо, що нещодавно Усик зустрівся з Ф'юрі на бою Ломаченко – Коммі. Відразу впала в очі різниця в габаритах.