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Ломаченко та Усик – не найкрутіше: ТОП-10 боїв 2022 року

Андрій Трофімов
5 січня, 15:42
Британський ресурс talkSport опублікував список найочікуваніших боксерських поєдинків 2022 року – до нього потрапили і бої українців, але перший рядок – все-таки не за ними

Василь Ломаченко, Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

Бій за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі посів другу сходинку в рейтингу найочікуваніших поєдинків 2022 року від talkSport.

Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

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Бійка Василь Ломаченко vs Джордж Камбососос за титул короля легкого дивізіону – на четвертій позиції.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні

Вершина ж списку дісталася потенційному поєдинку між лідерами та чемпіонами напівсередньої ваги – непереможними американцями Кроуфордом та Спенсом.

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ТОП-10 БОЇВ 2022 РОКУ

  • 1. Теренс Кроуфорд – Еррол Спенс
  • 2. Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі
  • 3. Сауль Альварес – Артур Бетербієв
  • 4. Василь Ломаченко – Джордж Камбосос
  • 5. Кеті Тейлор – Аманда Серрано
  • 6. Девін Хейні – Джервонта Девіс
  • 7. Джош Тейлор – Теофімо Лопес
  • 8. Наоя Інуе – Стівен Фултон
  • 9. Геннадій Головкін – Кріс Юбенк-молодший
  • 10. Ентоні Джошуа – Деонтей Вайлдер

Зазначимо, що нещодавно Усик зустрівся з Ф'юрі на бою Ломаченко – Коммі. Відразу впала в очі різниця в габаритах.