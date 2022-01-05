Ломаченко та Усик – не найкрутіше: ТОП-10 боїв 2022 року

Василь Ломаченко, Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні
Бій за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі посів другу сходинку в рейтингу найочікуваніших поєдинків 2022 року від talkSport.
Усик і Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні
Бійка Василь Ломаченко vs Джордж Камбососос за титул короля легкого дивізіону – на четвертій позиції.
Ломаченко vs Камбосос / Фото: Колаж: Сьогодні
Вершина ж списку дісталася потенційному поєдинку між лідерами та чемпіонами напівсередньої ваги – непереможними американцями Кроуфордом та Спенсом.
ТОП-10 БОЇВ 2022 РОКУ
- 1. Теренс Кроуфорд – Еррол Спенс
- 2. Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі
- 3. Сауль Альварес – Артур Бетербієв
- 4. Василь Ломаченко – Джордж Камбосос
- 5. Кеті Тейлор – Аманда Серрано
- 6. Девін Хейні – Джервонта Девіс
- 7. Джош Тейлор – Теофімо Лопес
- 8. Наоя Інуе – Стівен Фултон
- 9. Геннадій Головкін – Кріс Юбенк-молодший
- 10. Ентоні Джошуа – Деонтей Вайлдер
Зазначимо, що нещодавно Усик зустрівся з Ф'юрі на бою Ломаченко – Коммі. Відразу впала в очі різниця в габаритах.