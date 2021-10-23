Ломаченко його так не бив: Лопесу врізала найсильніша людина планети

Лопес і Бйорнссон / Фото: Instagram

Кривдник Василя Ломаченка американець Теофімо Лопес перевірив свій прес під час челенджу з Гафтором Бйорнссоном.

Цей ісландець відомий світові як Гора з "Гри престолів". Також він вигравав змагання на звання найсильнішої людини планети World's Strongest Man-2018 і Arnold Strongman Classic в 2018-2020 роках.

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Для порівняння, Лопес – чемпіон світу у вазі до 61.2 кг, а вага ісландцz – 156 кг. Класичне – Давид проти Голіафа.

Незважаючи на таку різницю в габаритах, Лопес гідно витримав удар Гори кулаком у прес – встояв, видихнув і визнав: "Добряче ти мені врізав".

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А ось Гафтору Бйорнссону, судячи з його виразу обличчя, після удару мініатюрного Лопеса було більш болісно.

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Нагадаємо, рік тому Лопес здолав Ломаченка одноголосним рішенням суддів у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

Свій наступний бій Теофімо проведе 27 листопада з австралійцем Джорджем Камбососом.