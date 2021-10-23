23 жовтня 14:00
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Маріуполь 0
23 жовтня 21’
Ворскла 0
Шахтар 0
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
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Минай --
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Динамо --
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24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
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Зоря --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
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Вольфсбург --
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Барселона --
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Баварія --
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Аталанта --
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Ювентус --
Зеніт --
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Мілан --
Порту --
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Реал --
Шахтар --
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Ломаченко його так не бив: Лопесу врізала найсильніша людина планети

Олег Люлька
23 жовтня, 17:17
Теофімо Лопес обмінявся жорсткими ударами зі знаменитим ісландським стронгменом – Гафтор Бйорнссоном, відомим за роллю Гори з "Гри престолів"

Лопес і Бйорнссон / Фото: Instagram

Кривдник Василя Ломаченка американець Теофімо Лопес перевірив свій прес під час челенджу з Гафтором Бйорнссоном.

Цей ісландець відомий світові як Гора з "Гри престолів". Також він вигравав змагання на звання найсильнішої людини планети World's Strongest Man-2018 і Arnold Strongman Classic в 2018-2020 роках.

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Для порівняння, Лопес – чемпіон світу у вазі до 61.2 кг, а вага ісландцz – 156 кг. Класичне – Давид проти Голіафа.

Незважаючи на таку різницю в габаритах, Лопес гідно витримав удар Гори кулаком у прес – встояв, видихнув і визнав: "Добряче ти мені врізав".

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А ось Гафтору Бйорнссону, судячи з його виразу обличчя, після удару мініатюрного Лопеса було більш болісно.

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Нагадаємо, рік тому Лопес здолав Ломаченка одноголосним рішенням суддів у бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Ломаченко – Лопес / Фото: Getty Images

Свій наступний бій Теофімо проведе 27 листопада з австралійцем Джорджем Камбососом.

Теофімо Лопес vs Джордж Камбосос

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