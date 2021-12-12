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Ломаченко був утричі точнішим: статистика побиття Комі

Олександр Трикіша
12 грудня, 09:31
Сьогодні рано-вранці в Нью-Йорку Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі. Українець повністю домінував на рингу, що підтверджує статистика ударів

Ломаченко перебив Коммі / Фото: Getty Images

Ломаченкко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. У сьомому раунді українець відправив суперника в нокдаун, але розвинути свій успіх не зумів.

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Ломаченко завдав трохи менше ударів, ніж Коммі, але суттєво перевершив його за кількістю точних – лише 12% ударів Коммі досягли мети.

Статистика Ломаченко Коммі
Усього ударів 554 614
Точних24873
Відсоток45%12%
Усього джебів 231 210
Точних605
Відсоток26%2%
Силові удари 323 404
Точні18868
Відсоток58%17%

Ще більше вражає кількість точних джебів у виконанні Коммі – лише п'ять попадань! У Васі таких 60 точних ударів.

Також українець набагато точніше був за силових ударів. Він викинув їх трохи менше, але більше половини з них досягли мети.

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До речі, перед поєдинком відбулася зустріч Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Фанати боксу обговорюють різницю у габаритах чемпіонів хевівейту.