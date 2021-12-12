Ломаченко був утричі точнішим: статистика побиття Комі

Ломаченко перебив Коммі / Фото: Getty Images
Ломаченкко здобув перемогу одноголосним рішенням суддів. У сьомому раунді українець відправив суперника в нокдаун, але розвинути свій успіх не зумів.
Читайте також: Зупиніть бій: Ломаченко благав кут припинити побиття
Ломаченко завдав трохи менше ударів, ніж Коммі, але суттєво перевершив його за кількістю точних – лише 12% ударів Коммі досягли мети.
|Статистика
|Ломаченко
|Коммі
|Усього ударів
|554
|614
|Точних
|248
|73
|Відсоток
|45%
|12%
|Усього джебів
|231
|210
|Точних
|60
|5
|Відсоток
|26%
|2%
|Силові удари
|323
|404
|Точні
|188
|68
|Відсоток
|58%
|17%
Ще більше вражає кількість точних джебів у виконанні Коммі – лише п'ять попадань! У Васі таких 60 точних ударів.
Також українець набагато точніше був за силових ударів. Він викинув їх трохи менше, але більше половини з них досягли мети.
До речі, перед поєдинком відбулася зустріч Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Фанати боксу обговорюють різницю у габаритах чемпіонів хевівейту.