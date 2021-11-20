20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 11’
Шахтар 0
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
20 листопада 19:30
Ліверпуль --
Арсенал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Ліверпуль проти Арсенала: де і на якому каналі дивитися битву АПЛ

Любомир Луканюк
20 листопада, 16:17
Список трансляцій поєдинку 12-го туру чемпіонату Англії з футболу, який відбудеться у суботу в Ліверпулі

Ліверпуль vs Арсенал / Фото: Reuters

Сьогодні у рамках англійської Прем'єр-ліги відбудуться поєдинки 12-го туру. На "Енфілді" зустрінуться одні з найкращих команд світового футболу.

Коли початок

Матч Ліверпуль – Арсенал розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Реклама

Де дивитись

Мультимедійна онлайн-трансляція матчу Ліверпуль – Арсенал йде на нашому сайті.

У прямому ефірі поєдинок англійських грандів покаже телеканал Setanta Sports Ukraine.

Крім того, зустріч транслюється на платформі Oll.tv.

Реклама

Турнірна таблиця

Після 11 матчів в АПЛ Ліверпуль набрав 22 очки і посідає четверте місце. А в Арсенала 20 очок та п'ята позиція.

Реклама

За всю історію у поєдинках Арсенала та Ліверпуля було забито 169 голів – це найрезультативніше протистоянням в історії АПЛ. І цього разу букмекери впевнені, що глядачі побачать щонайменше три голи.