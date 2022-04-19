Ліверпуль – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу АПЛ

/ Фото: REUTERS

У вівторок, 19 квітня, у чемпіонаті Англії буде зіграний матч, який за будь-яких турнірних розкладів завжди викликає підвищений інтерес. Ліверпуль приймає Манчестер Юнайтед.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом і ми проведемо пряму трансляцію зі стадіону "Енфілд Роуд".

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Турнірне становище

Ліверпуль бореться за чемпіонство з Манчестер Сіті, якому поступається лише одне очко.

Мета МЮ – пробитися до Ліги чемпіонів. Команда займає п'яту позицію та конкуренція дуже щільна.

Попередні матчі

У минулому турі Ліверпуль зустрічався із прямим суперником за титул – Манчестер Сіті. Нічия – 2:2.

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А ось Манчестер Юнайтед обіграв Норвіч – 3:2.

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Історія протистояння

Свій перший матч у чемпіонаті Англії команди провели 11 жовтня 1895 року ! Тоді Ліверпуль розгромив МЮ – 7:1.

З того часу клуби зустрічалися в англійській першості 173 рази : 57 перемог Ліверпуля, 50 нічиїх та 66 разів виграв Манчестер Юнайтед

Хто фаворит

Експерти букмекерських контор вважають господарів поля явними фаворитами зустрічі. Котирування на перемогу Ліверпуля – 1.39, на нічию – 5.20, на перемогу МЮ – 7.90.

Найімовірніший рахунок – 2:0 на користь мерсісайдського клубу.

Де дивитись

Пряму трансляцію матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед в Україні можна переглянути на телеканалі Setanta Sports Ukraine.