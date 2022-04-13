Ліверпуль – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

/ Фото: REUTERS

13 квітня визначаться усі півфіналісти Ліги чемпіонів. Вчора було зіграно два матчі.

Сьогодні Ліверпуль на своєму полі приймає Бенфіку.

Тиждень тому англійський клуб здобув у гостях комфортну перемогу. 3:1 .

Тепер же лишилося не розгубити своєї переваги.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку на Туманному Альбіоні.

ЛІВЕРПУЛЬ – БЕНФІКА

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Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор настільки впевнені в англійському клубі, що не беруть ставки на його прохід у півфінал. Тоді як коефіцієнт на Бенфіку – 40.00!

Щодо конкретного матчу, то тут такі котирування: перемога Ліверпуля – 1.27 , нічия – 6.40 , перемога Бенфіки – 11.00 .

Де дивитись

В Україні поєдинок Ліверпуль – Берфіка у прямій трансляції можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого .

Слово тренерам

Юрген Клопп, головний тренер Ліверпуля:

"Ми добре зіграли в гостях, мені сподобалася наша гра. Наша головна мета знову полягає у тому, щоб бути тією командою, проти якої ніхто не хоче грати".

Нелсон Верісіму, головний тренер Бенфіки:

"Ми підходимо до цієї гри з амбіціями та вірою в ту роботу, яку робимо. Ми знаємо, що відстаємо на два голи, але все може змінитися, якщо ми заб'ємо. Якщо заб'ємо першими, то зможемо змінити хід протистояння".

Нове правило

У сезоні 2021/22 змінилися правила: при рівному рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час та за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.

Що далі

Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з Вільярреалом .