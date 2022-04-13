Ліверпуль – Бенфіка: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

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13 квітня визначаться усі півфіналісти Ліги чемпіонів. Вчора було зіграно два матчі.
- Реал вирвав путівку у Челсі у додатковий час.
- Вільярреал пройшов Баварію за сумою двох зустрічей.
Сьогодні Ліверпуль на своєму полі приймає Бенфіку.
Тиждень тому англійський клуб здобув у гостях комфортну перемогу. 3:1 .
Тепер же лишилося не розгубити своєї переваги.
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку на Туманному Альбіоні.
ЛІВЕРПУЛЬ – БЕНФІКА
Хто фаворит
Аналітики букмекерських контор настільки впевнені в англійському клубі, що не беруть ставки на його прохід у півфінал. Тоді як коефіцієнт на Бенфіку – 40.00!
Щодо конкретного матчу, то тут такі котирування: перемога Ліверпуля – 1.27 , нічия – 6.40 , перемога Бенфіки – 11.00 .
Де дивитись
В Україні поєдинок Ліверпуль – Берфіка у прямій трансляції можна буде переглянути на інтернет-платформі Мегого .
Слово тренерам
Юрген Клопп, головний тренер Ліверпуля:
"Ми добре зіграли в гостях, мені сподобалася наша гра. Наша головна мета знову полягає у тому, щоб бути тією командою, проти якої ніхто не хоче грати".
Нелсон Верісіму, головний тренер Бенфіки:
"Ми підходимо до цієї гри з амбіціями та вірою в ту роботу, яку робимо. Ми знаємо, що відстаємо на два голи, але все може змінитися, якщо ми заб'ємо. Якщо заб'ємо першими, то зможемо змінити хід протистояння".
Нове правило
У сезоні 2021/22 змінилися правила: при рівному рахунку за сумою двох матчів після відповідного призначається додатковий час та за необхідності серія пенальті, незалежно від кількості забитих командами голів на виїзді.
Що далі
Переможець цієї пари у півфіналі зіграє з Вільярреалом .