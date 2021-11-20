Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція центрального матчу АПЛ

У суботу, 20 листопада, в англійській Прем'єр-лізі будуть зіграні матчі 12 туру. Центральною стане зустріч Ліверпуля та Арсеналу.

Матч розпочнеться о 19:30. Ми проведемо онлайн-трансляцію битви англійських грандів.

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Турнірні розклади

Після 11 матчів в АПЛ Ліверпуль набрав 22 очки і посідає четверте місце. А Арсеналу 20 очок та п'ята позиція.

"Канонірам" небажано програвати, інакше збільшиться їхнє відставання від зони Ліги чемпіонів.

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У минулому турі Ліверпуль програв Вест Хему:

А Арсенал переміг Вотфорд:

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Історія протистояння

У чемпіонаті Англії команди грали 190 разів! 73 перемоги у Ліверпуля, 65 – у Арсеналу, ще 52 матчі завершилися внічию.

Найбільша перемога Ліверпуля – 5:0. Найбільша перемога Арсеналу – 8:1.

Котирування

У букмекерських конторах переможці зустрічі господарі. Коефіцієнт на перемогу Ліверпуля – 1.50, на нічию – 4.80, на перемогу Арсеналу – 6.20.

Імовірність результату: Ліверпуль – 65%, нічия – 10%, Арсенал – 16%.

Де дивитись

У прямому ефірі матч Ліверпуль – Арсенал покаже телеканал Setanta Sports Ukraine.





Напередодні зустрічі прес-служба Ліверпуля згадала, як Пітер Крауч забив три голи Арсеналу.

"Каноніри" відповіли ефектним голом Ляказетта.