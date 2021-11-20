Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція центрального матчу АПЛ

У суботу, 20 листопада, в англійській Прем'єр-лізі будуть зіграні матчі 12 туру. Центральною стане зустріч Ліверпуля та Арсеналу.
Матч розпочнеться о 19:30. Ми проведемо онлайн-трансляцію битви англійських грандів.
Турнірні розклади
Після 11 матчів в АПЛ Ліверпуль набрав 22 очки і посідає четверте місце. А Арсеналу 20 очок та п'ята позиція.
"Канонірам" небажано програвати, інакше збільшиться їхнє відставання від зони Ліги чемпіонів.
У минулому турі Ліверпуль програв Вест Хему:
А Арсенал переміг Вотфорд:
Історія протистояння
У чемпіонаті Англії команди грали 190 разів! 73 перемоги у Ліверпуля, 65 – у Арсеналу, ще 52 матчі завершилися внічию.
Найбільша перемога Ліверпуля – 5:0. Найбільша перемога Арсеналу – 8:1.
Котирування
У букмекерських конторах переможці зустрічі господарі. Коефіцієнт на перемогу Ліверпуля – 1.50, на нічию – 4.80, на перемогу Арсеналу – 6.20.
Імовірність результату: Ліверпуль – 65%, нічия – 10%, Арсенал – 16%.
Де дивитись
У прямому ефірі матч Ліверпуль – Арсенал покаже телеканал Setanta Sports Ukraine.
Напередодні зустрічі прес-служба Ліверпуля згадала, як Пітер Крауч забив три голи Арсеналу.
"Каноніри" відповіли ефектним голом Ляказетта.