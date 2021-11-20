20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Ліверпуль – Арсенал: онлайн-трансляція центрального матчу АПЛ

Любомир Луканюк
20 листопада, 12:35
Сусіди за турнірною таблицею можуть боротися за чемпіонство, але поки що борються за місце в зоні Ліги чемпіонів.

У суботу, 20 листопада, в англійській Прем'єр-лізі будуть зіграні матчі 12 туру. Центральною стане зустріч Ліверпуля та Арсеналу.

Матч розпочнеться о 19:30. Ми проведемо онлайн-трансляцію битви англійських грандів.

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Турнірні розклади

Після 11 матчів в АПЛ Ліверпуль набрав 22 очки і посідає четверте місце. А Арсеналу 20 очок та п'ята позиція.

"Канонірам" небажано програвати, інакше збільшиться їхнє відставання від зони Ліги чемпіонів.

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У минулому турі Ліверпуль програв Вест Хему:

А Арсенал переміг Вотфорд:

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Історія протистояння

У чемпіонаті Англії команди грали 190 разів! 73 перемоги у Ліверпуля, 65 – у Арсеналу, ще 52 матчі завершилися внічию.

Найбільша перемога Ліверпуля – 5:0. Найбільша перемога Арсеналу – 8:1.

Котирування

У букмекерських конторах переможці зустрічі господарі. Коефіцієнт на перемогу Ліверпуля – 1.50, на нічию – 4.80, на перемогу Арсеналу – 6.20.

Імовірність результату: Ліверпуль – 65%, нічия – 10%, Арсенал – 16%.

Де дивитись

У прямому ефірі матч Ліверпуль – Арсенал покаже телеканал Setanta Sports Ukraine.



Напередодні зустрічі прес-служба Ліверпуля згадала, як Пітер Крауч забив три голи Арсеналу.

"Каноніри" відповіли ефектним голом Ляказетта.