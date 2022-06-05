Лихі часи: як братів Кличків побили американські брати

Брати Клички програли, але потім зуміли помститися своїм кривдникам / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні 49 років виповнюється американському боксерові Леймону Брюстеру. Один з небагатьох, кому вдалося перемогти Володимира Кличка. Але мало хто знає, що він має брата Кріс Берда. Того самого, що побив Віталія Кличка.

Розкажемо неймовірну історію, як американським братам вдалося побити українських братів, які зібрали у сім'ї усі чемпіонські пояси та були введені до Зали слави боксу.

Реклама

Фіаско

1 квітня 2000 року в Берліні Віталій Кличко проводив третій захист чемпіонського пояса WBO. Він повинен був зустрітися з канадцем Донованом Раддоком. Але через проблеми зі здоров'ям той відмовився від поєдинку за дев'ять днів. У спішному порядку знайшли Кріса Берда. Срібного призера Олімпіади-1992.

Кличко мав перевагу в силі удару і зрості. А колишній полутяж Берд був дуже швидким і маневреним. Перші раунди залишилися за українцем. Але Віталій діяв надто передбачувано і до середини бою Кріс підлаштувався під суперника, почавши того пресувати. Перевага Берда стало зростати і після дев'ятого раунду кут Кличка викинув білий рушник. Причиною назвали травму Віталія – відрив плечового м'яза лівої руки. Але це не завадило експертам розкритикувати Кличка, назвавши його боягузом.

Реклама

Через п'ять років, 10 квітня 2004 року, Володимир Кличко в Лас-Вегасі зустрівся з Леймоном Брюстером. На кону – вакантний титул WBO. Кличко впевнено почав поєдинок і в четвертому раунді послав Брюстера в нокдаун. Але вже в п'ятому раунді Леймон перехопив ініціативу і почав бити українця, який ледве стояв на ногах. Ближче до кінця раунду рефері відрахував стоячий нокдаун Володимиру. Проте Кличко протримався до гонгу, а після знесилений впав. Рефері зупинив бій. Чому сили покинули українця? Висувалися найнеймовірніші версії: витівки Дона Кінга, отруєна вода, підступи катмена в кутку українця (мовляв, мазав чимось не тим). Після цього брати Клички воліли самі займатися організацією своїх боїв, контролюючи кожну дрібницю.

Але що пов'язує бої Віталій Кличко – Кріс Берд і Володимир Кличко – Леймон Брюстер? Справа в тому, що проти братів Кличків в ринг виходили і перемагали двоюрідні брати! Сім'я Кріса взагалі унікальна. Там і батько, і брати, і сестра – всі боксери. Детальніше читайте в нашому матеріалі: Вони переписали історію боксу!

Реклама

Реванш

Українці закрили свої поразки дуже швидко. Уже в жовтні 2000-го пройшов поєдинок під гучною вивіскою "Помста брата". Володимир Кличко за очками переміг Кріса Берда і став новим чемпіоном за версією WBO.

У квітні 2006 року в Німеччині відбувся другий бій Кличка-молодшого проти Берда і завершився перемогою українця нокаутом в 7-му раунді.

А через рік Володимир переміг технічним нокаутом і Брюстера.

Що потім?

Брати Клички в якийсь момент володіли всіма чемпіонськими поясами. Зараз Віталій – мер Києва, а Володимир успішно займається бізнесом і благодійністю.

Кріс Берд став інвалідом. Він страждає на енцефалопатію, причиною якої стали травми голови, отримані під час кар'єри в боксі.

Леймон Брюстер в результаті отриманих травм на рингу осліп на одне око.