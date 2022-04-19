Лідер збірної України через травму може не зіграти проти Шотландії у відборі на ЧС-2022

Олександр Петраков та Руслан Маліновський / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські футболісти-легіонери продовжують виступати в Європі, незважаючи на війну Росії проти нашої країни. Одним із найяскравіших гравців можна назвати хавбека Руслана Малиновського.

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Гравець має постійну практику в Аталанті. Вчора ж Малиновський вийшов в основі у грі Серії А проти Верони, однак через травму змушений був залишити поле на 34-й хвилині. Замість нього вийшов Міранчук, а команда програла "мастіфам" (1:2).

Руслана вели за поле під руки, а наставник бергамасків оцінив стан українця після поєдинку. Джанп'єро Гасперіні заявив, що хавбек має проблеми з коліном і лише обстеження покаже ступінь серйозності пошкодження.

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Ресурс Calcio Atalanta повідомляє, що сьогодні Малиновський пройде обстеження. Якщо підтвердиться розтягнення зв'язок або серйозніша травма, Руслан може пропустити залишок сезону.

Таким чином є ймовірність, що українець не зможе допомогти збірній у відборі на ЧС-2022. Нагадаємо, що 1 червня підопічні Петракова зіграють стиковий матч проти Шотландії.

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Зазначимо, що цього сезону Малиновський відіграв 37 матчів за Аталанту, відзначившись 10 голами та п'ятьма асистами. Щоправда, його команда провалює сезон. Аталанта йде на восьмому місці у Серії А, відстаючи від зони Ліги чемпіонів аж на 12 пунктів.