Лідер "Блакитних курчат": чому Джо Байден не став великим футболістом

Байден грав у американський футбол / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Сьогодні Україна веде жорстоку війну з Росією. І одним із наших союзників є Сполучені Штати Америки на чолі з президентом Джо Байденом.

Треба сказати, що в особі Байдена Америка придбала не тільки сильного політика, а й втратила чудового футболіста. Розповімо про спортивні успіхи президента США.

Реклама

З дитинства Байден трохи заїкається і це стало великою проблемою в школі. Однокласники постійно жартували над ним. Щоб домогтися авторитету серед однолітків, хлопчина зайнявся американським футболом. Там не потрібно бути красномовним. Головне, сила, спритність, кмітливість.

"Мені не вистачало впевненості в розмовах, але на футбольному полі я завжди був упевнений в собі", – згадував майбутній президент.

Джо вчився в приватній школі "Академія Арчмер", яка ніколи не була серед призерів у футбольній першості. З приходом Байдена все змінилося. Школа виграла чемпіонат конференції, а лідером команди був Джо.

Реклама

На фото Джо Байден під №30

21 вересня 1960 року в головній газеті Уїлмінгтона вийшов репортаж про футбольні успіхи "Академії Арчмер". У ньому репортер назвав Джо Байдена кращим приймаючим (ресивером) в команді.

Реклама

Байден на першому місці в команді по тачдаунам

Свою футбольну кар'єру Байден продовжив і в університеті Делавера. На першому курсі виступав за команду "Блакитні курчата". Але незабаром змушений був покинути футбол, на цьому наполягли батьки. Оскільки спорт негативно впливав на успішність.

Через два роки Джо планував повернутися в американський футбол. Але якраз познайомився з Неліею Хантер, яка жила в Сіракузах. Між ними було майже 400 км і Джо повинен був вибрати: або на вихідних він грає у футбол, або проводить час з Неліею. Байден вибрав дівчину, яка згодом стала його дружиною.

Дивіться, як Байден грав за "Академію Арчмер":