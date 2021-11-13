13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
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Обличчя футболістів збірної України, коли вони дізналися рахунок матчу Боснія – Фінляндія (фото)

Олег Люлька
13 листопада, 22:37
Перемога фінів над боснійцями явно не потішила підопічних Олександра Петракова

Перемога фінів збірну України не порадувала / Фото: УАФ

Перед суботнім тренуванням на НСК "Олімпійський" футболісти збірної України встигли у роздягальні додивитися матч своїх суперників по групі. Фінляндія обіграла на виїзді Боснію 3:1.

На обличчях футболістів збірної України в момент закінчення поєдинку конкурентів можна було прочитати розгубленість, занепокоєння, шок – будь-що, тільки не радість.

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"Кінцевий результат цієї зустрічі не потішив, проте не змінив налаштування на максимум у заключній грі групового турніру. Збірники, насамперед, прагнуть впевнено перемогти у Зениці Боснію та Герцеговину, а далі все залежатиме від футбольної долі", – пише сайт УАФ.

Нагадаємо, що після перемоги Фінляндії над Боснією 3:1 доля збірної України вже не лише у її руках.

Щоб посісти другу сходинку в групі та потрапити до плей-оф за вихід на ЧС-2022, нам потрібно самим обіграти на виїзді 16 листопада Боснію, яка вже втратила шанси на плей-оф, і сподіватися, що у паралельному матчі Франція, яка вже забезпечила собі путівку на "світ", у гостях без турнірної мотивації не програє Фінляндії.

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Без допомоги Франції нам не обійтись / Фото: Getty Images, Reuters

Схоже ми вже проходили на Євро-2020, де зуміли вийти з групи до 1/8 фіналу завдяки шведам – Україні було необхідно, щоб скандинави не програли полякам, але шведи навіть виграли 3:2.