Обличчя футболістів збірної України, коли вони дізналися рахунок матчу Боснія – Фінляндія (фото)

Перемога фінів збірну України не порадувала / Фото: УАФ

Перед суботнім тренуванням на НСК "Олімпійський" футболісти збірної України встигли у роздягальні додивитися матч своїх суперників по групі. Фінляндія обіграла на виїзді Боснію 3:1.

На обличчях футболістів збірної України в момент закінчення поєдинку конкурентів можна було прочитати розгубленість, занепокоєння, шок – будь-що, тільки не радість.

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"Кінцевий результат цієї зустрічі не потішив, проте не змінив налаштування на максимум у заключній грі групового турніру. Збірники, насамперед, прагнуть впевнено перемогти у Зениці Боснію та Герцеговину, а далі все залежатиме від футбольної долі", – пише сайт УАФ.

Нагадаємо, що після перемоги Фінляндії над Боснією 3:1 доля збірної України вже не лише у її руках.

Щоб посісти другу сходинку в групі та потрапити до плей-оф за вихід на ЧС-2022, нам потрібно самим обіграти на виїзді 16 листопада Боснію, яка вже втратила шанси на плей-оф, і сподіватися, що у паралельному матчі Франція, яка вже забезпечила собі путівку на "світ", у гостях без турнірної мотивації не програє Фінляндії.

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Без допомоги Франції нам не обійтись / Фото: Getty Images, Reuters

Схоже ми вже проходили на Євро-2020, де зуміли вийти з групи до 1/8 фіналу завдяки шведам – Україні було необхідно, щоб скандинави не програли полякам, але шведи навіть виграли 3:2.