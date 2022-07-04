Пільги учасникам єврокубків. Павелко назвав, хто зіграє матчі УПЛ за кордоном

Учасники єврокубків зможуть грати матчі за кордоном / Фото: Колаж: Сьогодні
У свято Дня незалежності України заплановано старт чемпіонату УПЛ. Чиновники УАФ готують норми регламенту турніру, який пройде під час російської агресії.
Раніше стало відомо, що частину матчів Української Прем'єр-ліги буде зіграно за кордоном. Президент УАФ Андрій Павелко уточнив, яким клубам дозволять проводити поєдинки за межами країни.
"Таке рішення може бути прийняте щодо клубів, які братимуть участь у єврокубках. Якщо дві команди грають за кордоном, то вони можуть, не повертаючись до України, провести очний матч у чемпіонаті.
При цьому вони мають домовитися між собою та попередити УПЛ. Якщо клуб вилітає з єврокубків, то надалі він має грати лише в Україні", – сказав Павелко в ефірі програми Чистий подкаст.
Нагадаємо, що на європейській арені Україну представлять п'ять клубів: Шахтар та Динамо у Лізі чемпіонів, Дніпро-1 у Лізі Європи, а Зоря та Ворскла у Лізі конференцій.