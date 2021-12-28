Лестер – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Лестер vs Ліверпуль / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок поєдинку Лестер – Ліверпуль – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – трансляція матчу на стадіоні "Кінг Пауер".

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ТУРНІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

Ліверпуль виборює чемпіонство з Манчестер Сіті, від якого відстає на шість очок, але має одну гру в запасі. Лестер же перебуває в середині турнірної таблиці АПЛ – у "лисів" десятий рядок.

ПОРІВНЯННЯ СКЛАДІВ

Сумарну вартість складів аналітики Transfermarkt оцінюють майже 1,4 мільярда євро. При цьому кадрова обойма Ліверпуля дорожча на 345 млн євро.

КОЗИР ЛІВЕРПУЛЯ

У команди Клоппа було на чотири дні більше на підготовку до цього матчу, оскільки її гру попереднього туру з Лідсом перенесли через спалах COVID у суперника.

Тоді як Лестер лише 26 грудня грав у гостях із Манчестер Сіті, поступившись йому 3:6.

ПОПЕРЕДНЯ ЗУСТРІЧ

Не далі як 22 грудня Ліверпуль та Лестер зустрічалися у Кубку англійської ліги – ігровий час завершився з рахунком 3:3, а в серії пенальті перемогу відсвяткував Ліверпуль.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Великим лідером сьогоднішнього поєдинку аналітики називають Ліверпуль. На його перемогу встановлено коефіцієнт 1.37, на нічию – 5.70, на перемогу Лестера – 7.50. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків наступна:

виграш Лестера – 13%

нічия – 17%

виграш Ліверпуля – 70%

найімовірніший рахунок – 1:2

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Лестер – Ліверпуль у вівторок, 28 грудня, починаючи з 22:00 за київським часом, покаже сервіс OLL.TV.