Легенди Шахтаря привітали Ріната Ахметова з 55-річчям

Сергій Палкін, генеральний директор ФК Шахтар:



– Передусім я хочу побажати йому, щоб Шахтар завжди вигравав, адже Шахтар – це його серце, Шахтар – це його душа. Він дуже вболіває, переживає за нашу команду. І, звісно ж, хотів би йому побажати, аби він чимшвидше повернувся на стадіон, тому що нам його дуже бракує, футболістам його бракує. Щоб дивитися нашу команду, щоб уболівати за неї, щоб за неї переживати, потрібно багато здоров'я. Тому я хочу побажати президентові здоров'я. Сьогодні в нашому житті, враховуючи ту світову ситуацію, у якій ми живемо, це дуже важливий аспект. Тому я хотів би побажати йому здоров'я – йому і його близьким. А коли Шахтар виграватиме і в нього буде здоров'я, в усіх нас усе буде добре.

Сергій Палкін / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"



Даріо Срна, директор з футболу ФК Шахтар:



– У нашого президента цього року два ювілеї – 55 років і 25 років як він президент Шахтаря. Спершу хочу його привітати з днем народження! Бажаю здоров'я, щастя, любові. Разом з ним, я впевнений, ми досягнемо багатьох спортивних успіхів – це його тішить найбільше. Він любить Шахтар, любить Донбас, Донецьк, Україну. Я зі свого боку йому обіцяю, що ми разом з усіма іншими робитимемо все, аби він був щасливий, щоб дивився гарний, атакувальний Шахтар, який він любить. З іншого боку, в нього інший ювілей – 25 років президентства. Я знаю, що чимало президентів інших клубів йому заздрять, усі хочуть бути як він, однак ні в кого не виходить. Я приїхав до Шахтаря 2003 року, познайомився з ним і за 10 хвилин попросив контракт на 10 років. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що він просто закоханий у футбол, закоханий у Шахтар, любить робити якісну, гарну, атакувальну команду. Тому від усіх уболівальників, від мене, від усієї команди дякую йому за 25 чудових років! Дякую, що переживає і допомагає щохвилини, щосекунди. Ми намагатимемось тішити його нашими іграми, нашими забитими голами, нашими результатами. Ще раз, Рінате Леонідовичу, з днем народження, дякую Вам за все, бажаю Вам всього-всього найкращого!

Даріо Срна



Роберто Де Дзербі, головний тренер ФК Шахтар:



– Вітаю президента клубу з днем народження! Сподіваюсь, що я зможу забезпечити йому багато задоволення через результати й через нашу гру, адже знаю, як він любить футбол і Шахтар.

Рінат Ахметов і Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"



Андрій Пятов, воротар, капітан ФК Шахтар:



– Це людина, без якої не було б усього цього. У тій ситуації, у якій ми опинились, він не опустив рук, не розгорнувся, а, навпаки, посилив, підставив плече, показав, що йому так само цікавий футбол, що він живе цим. Клуб тримає ту саму марку, той самий рівень – це багато вартує. Що можна побажати? Тільки ще більше азарту нашому президентові. І, звісно ж, ми всі скучили, давно не бачились. Сподіваюся, можливе, він перегляне своє рішення й почне відвідувати матчі. Зрештою, коли президент з нами разом, поруч, ми відчуваємо ще більший стимул, додається сил.

Андрій Пятов і Тарас Степаненко / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"



Тарас Степаненко, півзахисник, віцекапітан ФК Шахтар:



– Рінате Леонідовичу, вітаю Вас із ювілеєм, з 55-річчям! Хочу побажати Вам міцного здоров'я, щоб Шахтар завжди Вас тішив гарними перемогами, яскравою грою. Ми докладаємо чималих зусиль і все робимо задля цього. Дуже старанно працюватимемо для того, щоб виправдати Ваші сподівання. Ще раз із днем народження та всього Вам найкращого!



Додо, захисник ФК Шахтар:



– Пане президенте, вітаю Вас із днем народження й зичу величезного щастя, успіхів, багатьох років життя. Ми дуже щасливі, що Ви завжди перебуваєте поруч з нами. Ми намагатимемось виграти для Вас усе й присвятити це Вам.



Паулу Фонсека, головний тренер ФК Шахтар 2016–2019 років:



– Вітаю, президенте! Сьогодні дуже особливий день – день Вашого народження. Хочу щиро привітати Вас і побажати міцного здоров'я, великого щастя, радості й величезного успіху. Продовжуйте так само сильно любити Шахтар і вести його вперед, як в Україні, так і на європейських аренах. Зичу Вам усього найкращого, міцно обіймаю і бажаю зустрічати день народження ще багато-багато років!

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/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"



Луїш Каштру, головний тренер ФК Шахтар 2019–2021 років:



– Вітаю, президенте! Нехай день, коли Ви святкуєте 55-річчя, буде сповнений щастя, радості в колі рідних і друзів. Бажаю здоров'я і тільки найщасливіших моментів. Міцно обіймаю!



Михайло Соколовський, півзахисник ФК Шахтар 1974–1987 років:



– Рінате Леонідовичу, хочу привітати Вас із днем народження й побажати найголовнішого – великого-великого здоров'я, благополуччя Вашої великої футбольної справи. Вам вдалося створити без перебільшення великий клуб. І в тому, що завдяки команді вболівальники, і особисто я, дістають задоволення, Ваша заслуга. Тому що Шахтар сьогодні – однозначно елітний клуб європейського футболу. Ми, ветерани, пишаємось, що причетні до такого клубу.



Олександр Сопко, захисник ФК Шахтар 1981–1990 років, експерт ТК Футбол:



– Від імені ветеранів донецького Шахтаря я хочу привітати президента клубу Ріната Леонідовича Ахметова з днем народження. Наше покоління тримало в руках Кубок і Суперкубок СРСР – ми тільки чемпіонами не були. Гадаю, якби в нас був такий президент, ми точно кілька разів стали б чемпіонами країни. Ми по-доброму заздримо нинішньому поколінню футболістів – їм дуже пощастило. У них президент, яких реально мало у футбольному світі. У мене багато побажань, проте зупинився б на одному, заповітному, я впевнений, для нього і для всіх донеччан. Я хочу, щоб найближчим часом у Донецьку на Донбас Арені 52 тисячі вболівальників разом заспівали Сплять кургани темні й гімн Шахтаря. З днем народження, президенте!



Андрій Воробей, нападник ФК Шахтар 1997–2007 років, амбасадор Shakhtar Social:



– Дорогий Рінате Леонідовичу! Від усіх ветеранів донецького Шахтаря й від себе особисто хочу привітати Вас з ювілеєм, з днем народження. Хочу побажати Вам насамперед міцного здоров'я, терпіння, довголіття, всього найкращого! Те, що Ви робите для футболістів, для українського футболу загалом, – це не передати словами. Я бажаю, щоб Ви й далі так ставились до футболу. Те, що Ви робите для розвитку дитячого, дорослого футболу, для нашої національної збірної, – це дуже великий внесок, таких людей практично немає в Україні. Щиро Вам дякую. Бажаю лишатися такою ж людиною. Бажаю, щоб Шахтар ще більше підняв висоту, яку заслужив. Більше перемог, менше програшів і менше витрачених нервів. Ми Вас любимо і вітаємо!



Сергій Попов, захисник ФК Шахтар 1992–1995, 1998–2004 років, асистент головного тренера Зорі:



– Рінате Леонідовичу, вітаю Вас із днем народження. Передусім, хочу побажати Вам міцного, богатирського здоров'я, а також мудрості й правильних рішень у житті. Знаючи Ваше невгамовне бажання перемагати, хочу побажати багато яскравих і гучних перемог у футболі. З днем народження!



Жадсон, півзахисник ФК Шахтар 2005–2012 років, футболіст Атлетіко Паранаенсе:



– Записую це відео, тому що сьогодні особливий день: наш президент Рінат Ахметов святкує ювілей. Вітаю і бажаю довгих років життя! Для мене було честю захищати кольори Шахтаря й виграти Кубок УЄФА 2009 року. Міцно обіймаю, президенте! Зі святом!

/ Фото: Instagram



Фернандіньо, півзахисник ФК Шахтар 2005–2013 років, футболіст Манчестер Сіті:



– Доброго дня, президенте! Вітаю Вас із днем народження! Бажаю провести відмінний день у колі сім'ї та близьких Вам людей.



Олександр Кучер, захисник ФК Шахтар 2006–2017 років, головний тренер Металіста:



– Рінате Леонідовичу, цього чудового дня хочу привітати Вас із днем народження, побажати здоров'я, мирного неба над головою. Щоб Шахтар Вас тішив перемогами. І, звісно ж, перемоги в Лізі чемпіонів!