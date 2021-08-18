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Легендарний тренер розбився на мотоциклі. Його підопічна взяла "золото" Токіо-2020

Любомир Луканюк
18 серпня, 11:41
Тренер жіночої збірної США з фехтування на рапірах Ентоні Ліч загинув у віці 62 роки. Він лише недавно повернувся з Олімпіади, де Лі Кіфер стала чемпіонкою

Ентоні Ліч бул включений в Зал слави фехтування США в 2013 році

Сумні новини прийшли з Америки. Загинув тренер жіночої збірної США з фехтування на рапірах Ентоні Ліч. Він розбився на мотоциклі, повідомляє сайт Федерації фехтування США.

Трагедія сталася в результаті аварії під час поїздки Ліча на мотоциклі по пересіченій місцевості. Тренеру було 62 роки.

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Ліч тренував американських рапіристок на п'яти Олімпіадах (1996, 2000, 2004, 2016 і 2020 років). На Іграх в Токіо його підопічна Лі Кіфер вперше в американській історії взяла золоту медаль у цій дисципліні, перемігши у фіналі особистої першості росіянку Інну Деріглазову.

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Командний турнір на Олімпійських іграх в Токіо американські рапіристки закінчили на четвертому місці.

Також під керівництвом Ліча американки завоювали в командах чотири медалі чемпіонатів світу, в тому числі "золото" в 2018 році. Ентоні Ліч був включений в Зал слави фехтування США в 2013 році.

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