Легендарний футболіст завершив кар'єру через смерть батька

Карлос Тевес вирішив завершити кар'єру в 38 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній форвард Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті та Ювентуса футболіст Карлос Тевес оголосив про завершення кар'єри.

"Я закінчив кар'єру, підтверджую. У мене були пропозиції від багатьох команд, але як гравець я вже віддав все, що міг. Так що я більш ніж спокійний", – повідомив 38-річний футболіст.

Колишній нападник зазначив, що на рішення щодо завершення кар'єри вплинула смерть його батька.

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"Я втратив свого фаната номер один, і через це я більше не хотів грати", – сказав Тевес.

/ Фото: Twitter

Прийомний батько футболіста Сегундо Раймунд Тевес помер від наслідків зараження коронавірусом рік тому.

Раймундо Тевес був чоловіком рідної тітки Карлоса Адріани Ноемі Мартінес. Вони усиновили майбутню зірку футболу у шестирічному віці після того, як його рідного батька застрелили на вулиці. Мати пішла з сім'ї, коли Карлосу було лише півроку.

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За свою кар'єру Тевес грав за Бока Хуніорс, Корінтіанс, Вест Гем, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сіті, Ювентус та Шанхай Шеньхуа.

Тевес тричі ставав чемпіоном Англії: двічі з Манчестер Юнайтед і один раз із Манчестер Сіті. У складі МЮ форвард вигравав Лігу чемпіонів у 2008 році. Із Ювентусом він двічі виграв чемпіонат Італії.

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У складі збірної Аргентини став олімпійським чемпіоном Афін-2004, а також тричі брав "срібло" на Кубках Америки.