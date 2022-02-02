2 лютого 21:00
Буркіна-Фасо --
Сенегал --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
3 лютого 21:00
Камерун --
Єгипет --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Легендарний боксер створив гоночну команду. Тепер усі дивитимуться NASCAR

Любомир Луканюк
2 лютого, 09:03
Флойд Мейвезер створив команду The Money Team Racing, вона братиме участь у змаганнях американської серії NASCAR

Мейвезер вклав гроші у гонки / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній чемпіон світу з боксу у п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер створив свою гоночну команду The Money Team Racing.

Читайте також: Усик почекає: найкращий боксер світу вибрав у суперники мажора з Дубая

Реклама

Команда Мейвезера виступить у гонці "500 миль Дайтон", яка відбудеться 20 лютого, а також братиме участь у деяких етапах сезону-2022 американської серії NASCAR.

"Я люблю швидкі машини та люблю змагатися. Знаю, що NASCAR буде нелегким, але я звик до труднощів", – зізнався Мейвезер.

За команду колишнього боксера виступатиме 23-річний гонщик Каз Грала.

Реклама

NASCAR – національна асоціація перегонів серійних автомобілів – приватна організація, що займається організацією автомобільних перегонів та супутньою діяльністю. Заснована Біллом Франсом-старшим у 1947-1948 роках у Сполучених Штатах Америки і досі перебуває у власності сім'ї Франс.