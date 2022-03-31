Легенда Сокола рятує людей на війні

Бобровников працює на швидкій / Фото: Колаж: Сьогодні
Один із символів київського Сокола часів незалежності Василь Бобровников із перших днів війни при справі.
Легендарний хокеїст став водієм швидкої допомоги та розвозить гуманітарку.
Читайте також: Вирвалися з пекла! Заради збірної України воротар ризикував життям
"Я живу під Києвом. Нашу сільську амбулаторію перепрофілювали під шпиталь. Тут я працюю водієм карети швидкої допомоги. Заступаю на 12-годинне чергування.
У перші три дні з початку вторгнення приєднався до формування блокпоста, створення загороджень у нашому населеному пункті. А потім перебрався до лікарні.
Крім того, розводжу навколишніми селами гуманітарну допомогу: ліки, одяг, продукти харчування. Здебільшого відвідуємо пенсіонерів та допомагаємо сім'ям з маленькими дітьми", – цитує Бобровникова sport24.ua.
Читайте також: ЧС-2022 з хокею: повний розклад усіх матчів турніру
Василь Бобровников восени відзначив 50-річчя. Чемпіон зимової Універсіади-1999, учасник Олімпійських ігор 2002 року, 12-разовий чемпіон України.