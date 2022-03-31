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Легенда Сокола рятує людей на війні

Любомир Луканюк
31 березня, 14:30
Учасник Олімпійських ігор-2002 у складі збірної України Василь Бобровников на початку війни будував блокпости, а тепер працює на швидкій

Бобровников працює на швидкій / Фото: Колаж: Сьогодні

Один із символів київського Сокола часів незалежності Василь Бобровников із перших днів війни при справі.

Легендарний хокеїст став водієм швидкої допомоги та розвозить гуманітарку.

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"Я живу під Києвом. Нашу сільську амбулаторію перепрофілювали під шпиталь. Тут я працюю водієм карети швидкої допомоги. Заступаю на 12-годинне чергування.

У перші три дні з початку вторгнення приєднався до формування блокпоста, створення загороджень у нашому населеному пункті. А потім перебрався до лікарні.

Крім того, розводжу навколишніми селами гуманітарну допомогу: ліки, одяг, продукти харчування. Здебільшого відвідуємо пенсіонерів та допомагаємо сім'ям з маленькими дітьми", – цитує Бобровникова sport24.ua.

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Василь Бобровников восени відзначив 50-річчя. Чемпіон зимової Універсіади-1999, учасник Олімпійських ігор 2002 року, 12-разовий чемпіон України.