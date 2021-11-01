Легенда збірної України намагався відправити своїх дітей до школи для розумово відсталих – на зло дружині

Тимощук намагався зробити з дружини наркоманку, а дітей відправити до школи для розумово відсталих.

Легенда збірної України Анатолій Тимощук втратив уболівальників, обравши своїм домом Росію. Після цього почали виринати скандали навколо знаменитого футболіста.

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Виявляється, Тимощук після розлучення із дружиною практично не бачиться з дітьми та не виплачує аліменти, призначені судом. А ще він намагався відправити своїх дітей до школи для відсталих дітей. Про це Надія розповіла в інтерв'ю fanday.net.

ТРИ РОКИ НЕ БАЧИВ ДІТЕЙ

Вони майже не спілкуються: тато рідко дзвонить, три роки він уже не приїжджав, і вони не бачилися. Спільних тем, інтересів немає. Зі святами не вітає, подарунки не дарує навіть на день народження. На останній день народження він надіслав квіти дітям. Вони навіть не зрозуміли, навіщо їм квіти.

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НЕ ПУСКАЄ В УКРАЇНУ

Сьогодні поки що неможливо їм потрапити в Україну, бо тато зазвичай бойкотує всі поїздки дітей куди завгодно.

Вже неодноразово перевірено, що він точно не дасть потім дозволу на виїзд додому з України і потрібно буде домагатися дозволу через суд, доведеться пропускати школу і взагалі жити в Україні в цей час.

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УКЛОНЯЄТЬСЯ ВІД АЛІМЕНТІВ

Він іноді платить аліменти, призначені йому судом. Сам собою він багато років не допомагав взагалі.

Подати на сплату аліментів за останні роки, які він не платив, я теж не мав можливості, тому що він прикинувся бомжем у Росії. Він прописався у будівлі якогось льодового комплексу.

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НАМАГАВСЯ ЗРОБИТИ З ДРУЖИНИ НАРКОМАНКУ

Він узяв того ж адвоката, який був у Кержакова. Там щось від партії "Єдина Росія". Усі беруть адвоката із цієї пропутинської партії. І вона вирішує там усе із судами.

Він там розповідав, що з мене зробить наркоманку, алкоголічку і так далі. Вони намагалися за тією російською схемою у Німеччині діяти. Але Німеччина – це не Росія, тут так не можна. Тут воно так не минає.

ХОТІВ ВІДПРАВИТИ ДІТЕЙ У ШКОЛУ ДЛЯ ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ

Тимощук домігся судової експертизи. Після тесту судова експертиза зробила висновок, що наші діти розумово відсталі. І рекомендація – відправити їх до школи для розумово відсталих дітей із синдромом Дауна.

Толік про це казав, що їх треба відправити. Це настільки грубо, щоб відправляти своїх дітей до школи для розумово відсталих, бо судова експертиза написала, що айк'ю 60-70.

Я зробила паралельні тести для дітей в LMU (Університет Людвіга-Максиміліана) і там результат вийшов об'єктивним – айкью вище за норму, діти рівня гімназії. На сьогоднішній день так і є.