Ласіцкене заволала від санкцій. Довірена особа Путіна звернулася до президента МОК

Марія Ласіцкене вимагає від Томаса Баха допустити спортсменів із країни агресора до змагань / Фото: Колаж: Сьогодні

Понад сто днів триває агресія Росії проти України. Щодня від російської зброї гинуть мирні українці, руйнуються житлові будинки, інфраструктура.

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Але це не дуже турбує російських спортсменів. Їхні переживання пов'язані з усуненням від міжнародних змагань.

Російська стрибунка у висоту Марія Ласіцкене через сторінку Instagram звернулася до президента МОК Томаса Баха з приводу бана спортсменів із РФ.

У своєму листі вона прокоментувала тези спортивного функціонера.

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До слів Баха, щодо спортсменів не повинно бути ніяких санкцій тільки через наявність паспорта певної країни.

"Виходячи з ваших останніх заяв і рішень, ви вже набагато ближче до політики і все далі від атлетів і професійного спорту в цілому. Але я прекрасно пам'ятаю, як ви закрили очі на те, що нинішній член МОК Себастьян Коу не допустив мене до Ігор-2016 просто тому, що я народилася в Росії.

З останніх 7 років сумарно я близько чотирьох не мала можливості виступати на міжнародних змаганнях, хоча до мене ніколи не було претензій. Крім однієї... Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій при першій-ліпшій можливості дістає з рукава козир у вигляді мого російського паспорта. І ви спускаєте їм це з рук. Зараз вони роблять це знову, але вже безпосередньо з вашої подачі".

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До слів Баха, що "права всіх, хто не підтримує військові дії, повинні поважатися відповідно до правил МОК і міжнародного права".

"Мої основні колеги по сектору – українські дівчата, і я досі не знаю, що їм сказати і як дивитися їм в очі. Вони, їхні друзі і родичі переживають те, що не має переживати жодна людина. Я впевнена, що нічого це не повинно було бути. І ніякі докази не переконають мене в зворотному.

Але ви всього цього не знаєте, ви вважаєте за краще не вникати в те, що атлети, які живуть в росії, думають і як живуть з тим, що відбувається в Україні. Якби ви реально переживали за долі спортсменів, то не вимагали б від них висловлюватися на цю тему, а спробували б завдяки спорту об'єднати світ. Але ви вибрали найпростіше для вас рішення: відсторонити всіх за принципом громадянства".

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

Про слова Баха, що МОК відсторонив росіян від змагань через побоювання з приводу їх безпеки.

"Це неправда. Виступи тенісистів по всьому світу зайвий раз це доводять. Вболівальники закохуються в атлетів не за національною ознакою, а завдяки тому, що ті демонструють на змаганнях. Хоча, на мій погляд, олімпійському руху та спорту в цілому вже давно пора відмовитися від використання національних прапорів і гімнів на всіх турнірах.

Будь-яке прийняте рішення повинно приносити результат, але те, що зробили ви, не зупинило війну, а навпаки, зародило нову – навколоспортивну, стримати яку вже неможливо. Я не сумніваюся, що вам не вистачить сміливості і гідності зняти покарання з російських атлетів. Адже тоді вам доведеться визнати, що всі ці місяці ви порушували хартію МОК. Але я прошу вас перестати перекладати відповідальність за те, що відбувається в спортивному світі з себе на нібито "турботу про російських атлетів". Президенту МОК не личить займатися подібними речами", – написала Ласіцкене.

Зазначимо, що у своєму зверненні спортсменка дорікає у відсутності сміливості у президента МОК. Але сама олімпійська чемпіонка забуває, куди поділася її сміливість, а також її російських колег. Спортсмени з РФ досі не засудили публічно війну проти України, а також кривавого диктатора, якого вони привели до влади.

Додамо, що триразова чемпіонка світу Марія Ласіцкене була довіреною особою Путіна на президентських виборах 2018 року. Титулована спортсмена представляє спортивне товариство ЦСКА – установу Міноборони Росії, яка щодня вбиває українців.