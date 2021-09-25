25 вересня 14:30
Челсі 0
Манчестер Сіті 1
25 вересня 14:00
Олександрія 2
Маріуполь 1
25 вересня 17:00
Шахтар 4
Верес 1
25 вересня 19:30
Рух 0
Динамо 2
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Кулаки Усика і Джошуа готові: відео тейпування перед боєм

Олег Люлька
25 вересня, 23:49
Дивіться, як відбувалися останні приготування Олександра Усика і Ентоні Джошуа перед поєдинком на стадіоні "Тоттенгем" в Лондоні

Усик перед боєм із Джошуа / Фото: matchroomboxing

Лічені хвилини залишаються до бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа. Онлайн-трансляція Усик – Джошуа доступна на нашому сайті.

Усик – Джошуа: де дивитися бій

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Дивіться, як суперникам тейпували руки перед боєм

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Нагадаємо, Олександр Усик провів на професійному рингу 18 поєдинків і всі виграв. 13 разів він перемагав нокаутом.

Усик – Джошуа / Фото: Reuters

На рахунку Джошуа 24 перемоги в профі, 22 з них – нокаутом. А ще у Ентоні є одна поразка – теж нокаутом. Тож британець не є неприступною фортецею. Дивіться, як раніше Джошуа ставили на коліна.

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.584, на перемогу Усика – 2.976, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).

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