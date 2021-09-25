Кулаки Усика і Джошуа готові: відео тейпування перед боєм

Усик перед боєм із Джошуа / Фото: matchroomboxing

Лічені хвилини залишаються до бою Олександра Усика проти Ентоні Джошуа. Онлайн-трансляція Усик – Джошуа доступна на нашому сайті.

Усик – Джошуа: де дивитися бій

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Дивіться, як суперникам тейпували руки перед боєм

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Нагадаємо, Олександр Усик провів на професійному рингу 18 поєдинків і всі виграв. 13 разів він перемагав нокаутом.

Усик – Джошуа / Фото: Reuters

На рахунку Джошуа 24 перемоги в профі, 22 з них – нокаутом. А ще у Ентоні є одна поразка – теж нокаутом. Тож британець не є неприступною фортецею. Дивіться, як раніше Джошуа ставили на коліна.

Ентоні Джошуа vs Олександр Усик / Фото: Reuters

Що стосується котирувань букмекерів, то аналітики 1xbet бачать фаворитом британця: коефіцієнт на перемогу Джошуа – 1.584, на перемогу Усика – 2.976, на нічию – 20. Найімовірніший результат – перемога технічним нокаутом (2.2).