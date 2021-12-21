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Куди дивився Шева? Гравець збірної України розпочав дитину на Євро-2020

Андрій Трофімов
21 грудня, 20:24
Капітан київського Динамо Сергій Сидорчук знову стане татом. Про радісну подію у родині дружина футболіста Аня повідомила під час відпочинку на Мальдівах

Анна Сидорчук повідомила про вагітність / Фото: Instagram

Дівчина зізналася, що зараз вони перебувають на третьому триместрі вагітності. До речі, там же раніше лідер Динамо Віктор Циганков зробив пропозицію своїй дівчині .

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"Особлива відпустка для нас. Зустрічаємо третій триместр тут, на нашому улюбленому острові . Все сталося випадково, як планувалося Серіком.

Люблю тебе і вже чекаю хто там", – поділилася радісною подією майбутня мати.

До речі тут є один пікантний нюанс. Судячи з терміну, Сергій та Анна зачали дитину… прямо під час Євро-2020!

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Ми всі пам'ятаємо, як дружини гравців збірної України підтримували нашу команду на стадіоні у Бухаресті та Римі. Можливо, після одного з таких матчів дівчата зазирнули і до номерів коханих.

Сергій та Анна вже виховують трьох дітей – старшу доньку Кіру та двійнят Ніколь та Микиту, які з'явилися на світ у 2017 році.

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Яскраві фото Анни Сидорчук: