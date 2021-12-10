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Кубок світу з біатлону: де дивитися чоловічий спринт 10 грудня

Любомир Луканюк
10 грудня, 12:12
На старт вийдуть п'ять українських біатлоністів. Наша команда цього сезону ще не вигравала нагороди Кубка світу

/ Фото: Reuters

Сьогодні в австрійському Гохфільцені стартує третій етап Кубка світу з біатлону.

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Відкриває програму змагання чоловічий спринт. Початок перегонів о 12:25 за київським часом. Пряма трансляція на каналах UA:Перший та Євроспорт.

Україна заявила у спринт п'ятьох спортсменів. Першим стартує Артем Прима під №15, далі – Антон Дудченко (№29), Дмитро Підручний (№33), Богдан Цимбал (№86), Артем Тищенко (№117).

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Раніше ми писали, що чотириразова призерка чемпіонатів світу з біатлону Анастасія Меркушина залишить розташування команди та повернеться до України. Причина – виявлені під час обстеження проблеми зі здоров'ям.