8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Кубок "ДНР" дедалі ближче: зі збірною Росії відмовилася грати ще одна європейська команда

Олександр Трикіша
28 лютого, 11:46
Збірна Албанії відмовилася грати з командою Росії до закінчення війни в Україні. Це частина санкцій, які Албанія введе проти РФ

Збірна Росії / Фото: AFP

Міністр внутрішніх справ Албанії Олта Джачка оголосив про запровадження санкцій щодо Росії. Крім економічних обмежень, до списку увійшли ще й спортивні.

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Так, Албанія відмовляється грати з Росією, доки не завершиться конфлікт. Албанці та росіяни є суперниками Ліги націй.

Зазначимо, що ФІФА запровадила свої боягузливі санкції проти РФ – збірна Росії продовжить виступати на міжнародній арені, але тільки в нейтральному статусі, і грати на нейтральних полях без глядачів.

Нагадаємо, що у плей-оф до ЧС-2022 з Росією відмовилися грати Польща, Чехія та Швеція. Матчі плей-оф мають відбутися 24 та 29 березня.

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Також ми писали, що УЄФА розриває контракт із "Газпромом". УЄФА запустив процес розірвання контракту з російською компанією "Газпром" після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.