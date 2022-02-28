Кубок "ДНР" дедалі ближче: зі збірною Росії відмовилася грати ще одна європейська команда

Збірна Росії / Фото: AFP

Міністр внутрішніх справ Албанії Олта Джачка оголосив про запровадження санкцій щодо Росії. Крім економічних обмежень, до списку увійшли ще й спортивні.

Читайте також: Геть із єврокубків! УЄФА виганяє Росію

Реклама

Так, Албанія відмовляється грати з Росією, доки не завершиться конфлікт. Албанці та росіяни є суперниками Ліги націй.

Зазначимо, що ФІФА запровадила свої боягузливі санкції проти РФ – збірна Росії продовжить виступати на міжнародній арені, але тільки в нейтральному статусі, і грати на нейтральних полях без глядачів.

Нагадаємо, що у плей-оф до ЧС-2022 з Росією відмовилися грати Польща, Чехія та Швеція. Матчі плей-оф мають відбутися 24 та 29 березня.

Реклама

Також ми писали, що УЄФА розриває контракт із "Газпромом". УЄФА запустив процес розірвання контракту з російською компанією "Газпром" після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України.