Хто такі Суркіс та Луческу? Ультиматум Маркевича керівництву Динамо

Маркевич не розуміє рішення Суркіса та Луческу / Фото: Колаж: Сьогодні

В українському футболі на тлі російської агресії розгоряється скандал через рішення керівників Динамо не відпускати своїх футболістів у табір збірної України.

Колишній тренер національної команди України Мирон Маркевич упевнений, що в нинішніх воєнних умовах інтереси збірної мають стояти вище за клубні.

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"Ви мене вибачте, але хто такий Луческу для нашої країни? Є збірна України, і він ще щось розповідатиме. Так не можна, це вже переходить всі межі! Для нас головне – щоб збірна поїхала до Катару, і для цього потрібно зробити все. Мене дивує, що в наш час може бути така позиція, як у Суркісів та Луческу. Також я не розумію, чому мовчать футболісти. Чому вони не скажуть, що хочуть поїхати до збірної? Вони мають виступити і сказати: "29 квітня ми їдемо в збірну! Не хочете нас відпускати – ми поїдемо самі!" Футболісти мають вирішувати, а не Суркіси та Луческу. Я закликаю футболістів Динамо все кидати та їхати до збірної, якщо вони справді люблять Україну і хочуть поїхати на чемпіонат світу!"

Якщо керівництво Динамо не погодиться відпустити футболістів на збори, Маркевич закликає відмовитися від динамівців.

" – Була інформація, що УАФ розглядає варіант провести стикові матчі без динамівців через позицію клубу. Що скажете про це? - Значить, треба так і робити – забути цю команду разом із її керівництвом. - Які у нас шанси у стиках без динамівців? - Потрібно виходити з того, що є. Якщо вони зараз не приїдуть, то їх більше не потрібно викликати. Дорога до збірної для них має бути закрита. Тепер такий час, що не можна відмовлятися від країни", – сказав Маркевич в інтерв'ю FanDay.net.

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Нагадаємо, 29 квітня команда Олександра Петракова збереться у Словенії для підготовки до стикових матчів відбору на ЧС-2022. На тренувальний збір коуч викликав 25 футболістів, зокрема 12 динамівців.