Хто готуватиме збірну України? Тренера ізолювали в Олімпійському селищі

Юрай Санітра пробуде у карантині 7 днів / Фото: Getty Images, biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Сьогодні стало відомо, що другий тест Юрая Санітри на коронавірус після прильоту до Пекіна виявився позитивним. Тепер словацький фахівець буде ізольований від усієї команди у спеціальному готелі Олімпійського селища.

Згідно з протоколом, Санітра пробуде в карантині протягом семи днів. Тренер зможе повернутись до збірної України лише в тому випадку, якщо два щоденні тести на COVID-19 виявляться негативними.

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"Ми знаходимося з Юраєм на постійному зв'язку. У готелі є простора кімната, є вай-фай, телевізор, все необхідне для комфортного перебування. Якщо буде простежуватися позитивна динаміка, можна відвідувати тренажерний зал з урахуванням всіх ковід-протоколів. Самоізоляція триватиме 7 днів, закінчиться вона лише після того, як будуть здані 2 щоденні негативні тести. Але ми всі віримо, що Юрай швидко одужає і повернеться до нас. Уся команда цього прагне", – прокоментувала шеф-місії Олімпійської збірної команди України Ганна Сорокіна.

Ми повідомляли, що Санітра склав позитивний тест на коронавірус в аеропорту Пекіна. Перевірочний ПЛР-тест зробили фахівцю в Олімпійському селищі.

У складі делегації олімпійської збірної України з біатлону до столиці Китаю вилетіло 23 особи. Крім Юра Санітри, до тренерського штабу команди входять: Урош Велепець, Олександр Кравченко, Олексій Кравченко, Ігор Ященко. Швидше за все, хтось із чотирьох спеціалістів візьме на себе підготовку чоловічої збірної до стартів Олімпіади.

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Дмитро Підручний / Фото: Getty Images

Нагадаємо, зимові олімпійські Ігри у столиці Китаю відбудуться з 4 по 20 лютого. Україну представлять 45 спортсменів у 12 видах.

Раніше був озвучений медальний план України на Олімпіаду у Пекіні. На зимових Іграх у Китаї, до старту яких залишаються лічені дні, міністр спорту буде задоволений однією нагородою.