Криза в українському хокеї: у Суперлізі пояснили причину візиту глави світового хокею

Варламов розповів про причину приїзду Тардіфа / Фото: Колаж: Сьогодні
За заявами Варламова, причиною приїзду Люка Тардіфа стали не успіхи Федерації хокею України, а криза в українському хокеї, до якої призвела політика ФХУ.
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Варламов розповів, із чого почався конфлікт. Спочатку безпідставно від виборів було відсторонено Олексія Житника, потім розпочалися дисциплінарні розгляди проти гравців та клубів, а Донбас шантажували відстороненням від Континентального кубка та Ліги Чемпіонів, через що інші засновники УХЛ пішли до суду і 18 січня відбудеться підготовче засідання.
Мені здається, що Президент ІІХФ щиро хоче розібратися у ситуації та зрозуміти витоки кризи в українському хокеї.
І ключовою метою його візиту фактично було сприяння організації переговорів між клубами Суперліги та "керівництвом" Федерації хокею України", – сказав Варламов офіційному сайту Суперліги.
Далі він звинуватив керівництво ФХУ у роботі проти клубів та меценатів, а як приклад навів випадок із гравцем Сокола, назвавши його "полюванням на відьом".
"Воротаря СК Сокіл Артура Оганджаняна усунули від участі у змаганнях ФХУ за те, що він оприлюднив загрозу з боку Георгія Зубка", – повідомив президент Суперліги.
Варламов звинуватив президента ФХУ Георгія Зубка в тому, що він навмисне вводять в оману керівника Міжнародної федерації хокею, часто прикриваючись його ім'ям і погрожував наслідками.
Він додав, що в жодному виді спорту не було, щоб команду, яка знялася зі змагання по ходу сезону, заміняла інша команда та зберігала результати попередника. В УХЛ вже два такі прецеденти – замість Білого Барсу завили БСФК, а місце Рулав Одд зайняли Харківські Берсерки.
"Це шахрайство і службове підроблення, а також підстава визнати майбутні підсумки чемпіонату недійсними", – додав чиновник.
Він нагадав, які вимоги Суперліга висуває федерацію для відродження українського хокею.
"Наша позиція незмінна – на політику федерації повинні мати можливість впливати як професійні клуби, так і ДЮСШ, льодові арени, інші хокейні організації.
Для цього Федерація хокею України має провести реорганізацію, за прикладом Української асоціації футболу та Федерації баскетболу України, та стати громадським союзом.
Після цього потрібні нові демократичні вибори, на всіх рівнях – і лише після цього український хокей зможе вийти на шлях розвитку", – сказав Варламов.