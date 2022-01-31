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Футболіст, який ледь не помер на Євро, знайшов нову команду

Олександр Трикіша
31 січня, 10:44
Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен повертається у футбол. Проблеми з серцем не дозволили йому грати в Італії, тому він знайшов собі клуб в Англії

Крістіан Еріксен повертається у футбол / Фото: Twitter, REUTERS

Еріксен підписав контракт із Брентфордом, який виступає у Прем'єр-лізі. Контракт розрахований до кінця поточного сезону з опцією продовження ще на рік.

Попередньою командою Еріксена був італійський Інтер. Також він пограв за англійський Тоттенгем та нідерландський Аякс.

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Нагадаємо, у стартовому матчі збірної Данії на Євро-2020 проти Фінляндії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі. Пізніше стало відомо, що футболіст переніс серцевий напад.

Еріксен переніс операцію на серці, йому встановили кардіовертер-дефібрилятор. Проте в Італії заборонено грати футболістам із такими особливостями, тому Інтер змушений був розірвати з ним контракт.

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Нещодавно 29-річний півзахисник приступив до тренувань у рідній Данії разом з Оденсе.