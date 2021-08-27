Кріштіану Роналду – в Манчестері! Угода підтверджена

Таким постером МЮ зустрів легенду

Сьогодні Манчестер Юнайтед оголосив про підписання контракту з нападаючим Кріштіану Роналду. Англійський клуб повідомив, що узгодив трансфер з Ювентусом і задовольнив всі вимоги 36-річного португальця.

З чуток, МЮ заплатить Ювентусу 28 млн євро за перехід футболіста. Приблизно така ж буде річна зарплата футболіста в Манчестері.

Нагадаємо, що Роналду вже грав за Манчестер Юнайтед з 2003 по 2009 рік. За цей час португалець забив 118 голів у 292 іграх.

З МЮ Кріштіану три рази виграв чемпіонат Англії, двічі – Кубок англійської ліги і один раз Кубок Англії.

У 2008 році Роналду разом з Манчестер Юнайтед став переможцем Ліги чемпіонів і клубного чемпіонату світу.

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Після МЮ португалець виступав за мадридський Реал (2009-2018) і туринський Ювентус.

Дивіться, які голи Роналду забивав за МЮ: