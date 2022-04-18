Кріштіану Роналду втратив сина. Хлопчик помер під час пологів близнюків

Кріштіану Роналду втратив одного з двох близнюків під час пологів

У жовтні минулого року Кріштіану Роналду порадував своїх шанувальників приємною новиною. Форвард Манчестер Юнайтед повідомив, що вони з нареченою Джорджиною Родрігес незабаром знову стануть батьками.

При цьому пара показала УЗД, на яких було видно близнюків. Пізніше стало відомо, що сімейство має поповнитися хлопчиком та дівчинкою. Проте доля розпорядилася інакше.

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На своїй сторінці в Instagram Кріштіану сьогодні повідомив, що пара втратила сина, який не зміг пережити пологи. Водночас Роналду заявив, що донька жива, але стан самої Джорджини поки що залишається невідомим.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про те, що наш хлопчик помер. Тільки народження нашої дівчинки дає нам сили пережити цей момент завдяки хоч якійсь надії та радості. Ми хотіли б подякувати лікарям та медсестрам за надану допомогу та підтримку. Ми спустошені і просимо поважати наш особистий простір у цей важкий час. Наш хлопчик, ти наш янгол. Ми будемо любити тебе вічно".

Зазначимо, що Роналду та Родрігес вже виховують чотирьох дітей. 2010 року у футболіста з'явився син Кріштіану-молодший, ім'я його матері досі залишається в секреті.

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У червні 2017 року у португальця народилися близнюки Єва та Матео від сурогатної матері, а пізніше, у листопаді того ж року, Джорджина народила футболісту доньку Алану Мартіну.