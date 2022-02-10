Хрест на кар'єрі: що за допінг приймала російська фігуристка

Каміла Валієва погоріла на допінгу в Пекіні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Поки що в кабінетах вирішують, як покарати Росію, а у самій РФ упевнені, що медалі залишать, давайте розберемося, який препарат вживала Каміла Валієва.

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Який допінг вживала Каміла Валієва

Препарат триметазидин, іноді званий ТМЗ, був доданий до списку заборонених Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) 2014 року.

Зазвичай його призначають для лікування стенокардії – біль у грудях через зниження припливу крові до серця.

Американський журналіст: дівчинку накачали / Фото: Колаж: Сьогодні

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У спорті це потенційно може допомогти спортсмену працювати з вищою частотою серцевих скорочень протягом тривалішого періоду часу, пише nbcnewyork.com.

"ТМЗ може використовуватися спортсменами для підвищення фізичної працездатності, особливо у видах спорту на витривалість", – написали вчені у статті 2014 року про зловживання препаратом польськими спортсменами.

Що загрожує Валієвій

Наразі офіційного судового рішення не було. Досі невідомо, як це позначиться на результатах командного заліку, який ОКР виграла чимало завдяки Валієвій.

Юна фігуристка приземлила перший четверний тулуп в історії Олімпійських ігор, а за кілька хвилин зробила це знову. До речі, під час виступу вона впала, але все одно отримала золото.

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Каміла Валієва впала під час виступу / Фото: REUTERS

Також неясно, чи вплине позитивний тест на право Валієвої брати участь в особистому заліку, який почнеться наступного вівторка, і в якому вона є явним фаворитом.

Попередні випадки із триметазидином

Найвідоміший випадок застосування триметазидину як допінг пов'язаний з китайським плавцем Сунь Яном. Триразовий олімпійський чемпіон відбув тримісячну дискваліфікацію 2014 року. Китаєць відбувся легким покаранням, оскільки це був його перший випадок.

Російська бобслеїстка Надія Сергєєва отримала позитивний результат на триметазидин на Олімпійських іграх 2018 року у Пхенчхані. Вона була дискваліфікована та відбула восьмимісячну заборону.

А ще на Олімпіаді-2014 на цьому препараті погоріла українська лижниця Марина Лісогор, за що була дискваліфікована на два роки.

Виходячи з цього, можна припустити, що Валієва точно понесе покарання, яке саме – поки що невідомо. У будь-якому випадку тривала дискваліфікація поставить хрест на кар'єрі талановитої фігуристки, адже у цьому виді спорту, як і в гімнастиці, вік відіграє важливу роль.