Червоні дні календаря, як у жінок. Як президент клубу УПЛ передбачив напад на Україну

Юрій Береза очікував нападу на Україну у лютому
24 лютого армія РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Вже три тижні фашисти тероризують наші міста та вбивають мирне населення по всій країні.
Щоправда, справжня війна Росії проти України розпочалася ще 2014 року. Саме тоді путінська армія аннексувала Крим, а також почала підтримувати терористичні угруповання "ДНР" та "ЛНР", просуваючи сепаратизм на Донбасі.
Про це нагадує і почесний президент СК "Дніпро-1" Юрій Береза у своєму інтерв'ю FanDay. Більше того, фахівець передбачав напад орків саме після 23 лютого, адже саме цього дня сусідня країна святкує день захисника вітчизни.
"Західний світ проковтнув те, що зробив Путін у 2014 році, і ми отримали загострення у 2022-му. Це загострення хвороби плішивого ідіота. Коли я кричав у 2014 році, що ми воюємо з росіянами, то Київ, Харків та Чернігів думали, що ми брешемо.
Тоді довкола мене був проплачений російський хайп. Скажу чесно, я очікував загострення війни 23 лютого, тому що ці дебіли мають червоні дні календаря, як у жінок. Це збіговисько зібралося під ідеологією неіснуючої імперії, яку збудували комуністи.
І вони продовжують використати риторику комуністів. Але між комунізмом та фашизмом стоїть знак рівності. Чомусь фашизм засудили, а комунізм – ні. Найбільша наша проблема в тому, що з 1991 року ми хихикали і думали, що все розсмокчеться.
Росія називає себе 1/6 частиною суші, але це Мордор – чирка на тілі землі. Всі думали, що вона розсмокчеться, але вона тільки наривала і згодом прорвала. Україна зараз – воїн світла, який захищає весь світ від темряви".