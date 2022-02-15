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ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
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Інтер --
Ліверпуль --
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Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
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Челсі --
Лілль --
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Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
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Порту --
Лаціо --
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Аталанта --
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Барселона --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Котики, дракони та панди! Досить уже ліпити похмурих сніговиків

Любомир Луканюк
15 лютого, 05:31
Китайці дуже творчо підходять до снігових скульптур, тут ви не побачите нудних сніговиків

Снігові скульптури на Олімпіаді-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

На Олімпійських іграх у Китаї до 20-градусних морозів додався рясний снігопад.

Що у таких випадках у нас роблять? Правильно, ліплять сніговики. Причому скрізь однакові.

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Китайці дуже креативно підходять до снігових скульптур. Тут і котик, і дракон, і панда... Дивіться самі.

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