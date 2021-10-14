Кошмар із Фінляндії! Новий мисливець на Усика

Усик vs Хеленіус / Фото: Reuters

До 25 квітня Усик планує провести реванш з Джошуа, а потім побитися за титул абсолютного чемпіона з Ф'юрі.

Однак все може кардинально змінитися. Промоутер українця назвав імена інших бійців, які, за певних умов, теж можуть стати суперниками Усика.

Реклама

"У нас є зобов'язання перед Ентоні Джошуа про реванш. Ф'юрі замість Джошуа? Для цього потрібно, щоб Джошуа сказав: "Так, йдіть проводьте бій за абсолютного чемпіона, визначте його, а потім абсолют буде битися зі мною", – каже промоутер Усика Олександр Красюк.

Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

"З одного боку, потенційно ніби звучить непогано. Але не треба забувати про санкційні організації. WBC (їхній пояс зараз у Ф'юрі) – тут Ділліан Вайт вже два з половиною роки хитає драбину:" Дайте мені побитися за повноцінний титул". У IBF – був Пулєв, але скоро прилетить новий офіційний претендент. WBA – є Хеленіус, і менеджер Хеленіуса вже мені писав: "Ми готові битися". За лінією WBO – Джо Джойс".

/ Фото: Instagram.com

Джойс і Усик / Фото: matchroomboxing

Реклама

"Тобто у нас вже є чотири людини, які стоятимуть у черзі, які так само, як і ми свого часу, не дадуть просто так відбуватися трилогіям, "пятілогіям" і тому подібному. Нині ми крокуємо за наміченим раніше планом і будемо виходити з обставин, які виникатимуть", – заявив в ефірі Boxingukraineboxing промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

Олександр Красюк та Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Відзначимо, що двометровому фіну Роберту Хеленіусу на прізвисько Північний Кошмар – 37 років. У нього 31 перемога (20 нокаутом) у профі за трьох поразок. 9 жовтня він нокаутував поляка Адама Ковнацького.

Реклама

Кращі нокаути Хеленіус