15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
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Маріуполь --
Металіст 1925 --
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Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
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Минай --
Десна --
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Інгулець --
Рух --
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Ворскла --
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Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
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Аякс --
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Інтер --
Шериф --
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Вольфсбург --
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Баварія --
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Янг Бойз --
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Кошмар із Фінляндії! Новий мисливець на Усика

Олег Люлька
14 жовтня, 16:05
Із пропозицією побитися до Олександра Усика звернувся фінський гігант Роберт Хеленіус. Але він не єдиний альтернативний варіант для українця

Усик vs Хеленіус / Фото: Reuters

До 25 квітня Усик планує провести реванш з Джошуа, а потім побитися за титул абсолютного чемпіона з Ф'юрі.

Однак все може кардинально змінитися. Промоутер українця назвав імена інших бійців, які, за певних умов, теж можуть стати суперниками Усика.

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"У нас є зобов'язання перед Ентоні Джошуа про реванш. Ф'юрі замість Джошуа? Для цього потрібно, щоб Джошуа сказав: "Так, йдіть проводьте бій за абсолютного чемпіона, визначте його, а потім абсолют буде битися зі мною", – каже промоутер Усика Олександр Красюк.

Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

"З одного боку, потенційно ніби звучить непогано. Але не треба забувати про санкційні організації. WBC (їхній пояс зараз у Ф'юрі) – тут Ділліан Вайт вже два з половиною роки хитає драбину:" Дайте мені побитися за повноцінний титул". У IBF – був Пулєв, але скоро прилетить новий офіційний претендент. WBA – є Хеленіус, і менеджер Хеленіуса вже мені писав: "Ми готові битися". За лінією WBO – Джо Джойс".

/ Фото: Instagram.com

Джойс і Усик / Фото: matchroomboxing

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"Тобто у нас вже є чотири людини, які стоятимуть у черзі, які так само, як і ми свого часу, не дадуть просто так відбуватися трилогіям, "пятілогіям" і тому подібному. Нині ми крокуємо за наміченим раніше планом і будемо виходити з обставин, які виникатимуть", – заявив в ефірі Boxingukraineboxing промоутер Олександра Усика Олександр Красюк.

Олександр Красюк та Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

Відзначимо, що двометровому фіну Роберту Хеленіусу на прізвисько Північний Кошмар – 37 років. У нього 31 перемога (20 нокаутом) у профі за трьох поразок. 9 жовтня він нокаутував поляка Адама Ковнацького.

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Кращі нокаути Хеленіус

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