Коронавірус спровокував у зірки футболу проблеми із серцем

Альфонсо Девіс поки не може повернутися на поле / Фото: REUTERS

COVID-19 спровокував проблеми із серцем у канадського футболіста. Футболісту доведеться пропустити кілька тижнів.

За словами головного тренера Баварії Юліана Нагельсмана, у Девіса легкі ознаки міокардиту. Втім, тренер зазначив, що у клубі точно не знають, чи був міокардит викликаний саме коронавірусом.

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Відмітимо, що ще на початку пандемії спортсменів попереджали про можливі наслідки після перенесеного зараження. Серед ймовірних симптомів називали якраз проблеми із серцем.

Втім, це перший випадок у спорті, коли проблеми із серцем пов'язують із коронавірусом, хоч і не мають для цього достатньо доказів.

Нагадаємо, що якийсь час тому футбольний світ шокувала ситуація з кумом Ліонеля Мессі Серхіо Агуеро. Знаменитому аргентинцю довелося завершити кар'єру через проблеми із серцем.

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