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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
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25 вересня 00:00
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Коронавірус проти Луческу: Динамо втратило форварда за 55 мільйонів

Олег Люлька
12 вересня, 00:24
Підтвердилися підозри на COVID у венесуельського форварда киян Еріка Раміреса

Венесуельський форвард Эрік Рамірес / Фото: Instagram

"Два дні тому, перед матчем кваліфікації ЧС-2022 з Парагваєм (1:2), я здав позитивний тест на коронавірус. Я вже видужую, мені краще. Сподіваюся, скоро отримаю негативний результат, повернуся в свою команду і продовжу працювати ", – заявив Рамірес.

Слова 22-річного форварда збірної Венесуели і київського Динамо призводить Tribuna.

Раніше ми писали, що Рамірес не повернувся до розташування київського клубу з табору венесуельської збірної – його ізолювали після появи симптомів захворювання.

Ерік Рамірес / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Тепер очевидно, що новачок Динамо, куплений влітку у словацького клубу ДАК за 1,75 млн євро (55 млн грн), не допоможе команді Мірчі Луческу в стартовому матчі Ліги чемпіонів проти Бенфіки 14 вересня на НСК "Олімпійський".

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Новачок киян Ерік Рамірес / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

У суботу, 11 вересня, без Раміреса Динамо в УПЛ обіграло Металіст 1925 з рахунком 2:0.

Відзначимо, що в серпні Рамірес забив дебютний гол за киян у матчі з Минаєм (2:0), також на його рахунку є результативна передача.

При цьому повідомлялося, що Раміреса взявся активно знайомити з принадами нічного життя в Києві Жерсон Родрігес, що стало однією з причин заслання останнього в оренду до французького Труа.

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