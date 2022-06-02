2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Король футболу звернувся до Путіна: Немає жодного виправдання, лише біль та страх

Олексій Андрейцев
2 червня, 14:17
Пеле вважає, що немає аргументів, які могли б виправдати насильство, і Путін зобов'язаний зупинити війну в Україні

Путін і Пеле зустрічалися в 2017 році

Один з найкращих футболістів у світовій історії бразилець Пеле звернувся до президента Росії Володимира Путіна. Бразилець попросив російського диктатора зупинити війну в Україні. Це трапилося перед матчем із Шотландією, який Україна виграла.

"Зупиніть війну. Немає аргументів, які могли б виправдати насильство. Цей конфлікт злий, аморальний, невиправданий і не приносить нічого, крім болю, страху, жаху і страждань.

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Я прожив вісім десятиліть, під час яких бачив війни та промови лідерів, сповнені ненависті в ім'я безпеки їхнього народу. Ми не можемо повертатися в цей час, ми маємо еволюціонувати.

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Коли ми зустрічалися в минулому і обмінювалися широкими усмішками, довго тиснули один одному руки, я ніколи не думав, що ми будемо так далекі один від одного. Можливість зупинити цей конфлікт – у ваших руках. У тих же руках, що я тиснув у Москві під час нашої останньої зустрічі 2017 року", – написав Пеле в Instagram.

Нагадаємо, що вже першого дня війни Пеле висловив солідарність з народом України.