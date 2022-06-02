Король футболу звернувся до Путіна: Немає жодного виправдання, лише біль та страх

Путін і Пеле зустрічалися в 2017 році

Один з найкращих футболістів у світовій історії бразилець Пеле звернувся до президента Росії Володимира Путіна. Бразилець попросив російського диктатора зупинити війну в Україні. Це трапилося перед матчем із Шотландією, який Україна виграла.

"Зупиніть війну. Немає аргументів, які могли б виправдати насильство. Цей конфлікт злий, аморальний, невиправданий і не приносить нічого, крім болю, страху, жаху і страждань.

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Я прожив вісім десятиліть, під час яких бачив війни та промови лідерів, сповнені ненависті в ім'я безпеки їхнього народу. Ми не можемо повертатися в цей час, ми маємо еволюціонувати.

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Коли ми зустрічалися в минулому і обмінювалися широкими усмішками, довго тиснули один одному руки, я ніколи не думав, що ми будемо так далекі один від одного. Можливість зупинити цей конфлікт – у ваших руках. У тих же руках, що я тиснув у Москві під час нашої останньої зустрічі 2017 року", – написав Пеле в Instagram.

Нагадаємо, що вже першого дня війни Пеле висловив солідарність з народом України.